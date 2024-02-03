https://ria.ru/20240203/usa-1925189759.html

На границе США и Мексики финишировал "антимиграционный" автопробег

На границе США и Мексики финишировал "антимиграционный" автопробег - РИА Новости, 03.02.2024

На границе США и Мексики финишировал "антимиграционный" автопробег

Массовый автопробег, который устроили американские консерваторы, финишировал у границы США и Мексики в знак протеста против бездействия федеральных властей... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:21

2024-02-03T12:21

2024-02-03T12:21

в мире

техас

сша

дональд трамп

джо байден

рон десантис

флорида

миграционный кризис в техасе

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КВЕМАДО (штат Техас, США) 3 фев – РИА Новости. Массовый автопробег, который устроили американские консерваторы, финишировал у границы США и Мексики в знак протеста против бездействия федеральных властей перед лицом миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Десяткам грузовиков, автобусов, легковых машин и мотоциклов потребовалось не менее часа, чтобы в ночи заехать на ранчо в местечке Квемадо, где на субботу запланирован митинг. "Мы хотим безопасных границ. Только вдумайтесь: за последние три года сколько к нам проникло народу? Поразительно, но точной цифры никто не знает - между шестью и восемью миллионами", - сказал журналистам один из организаторов акции. "Президент США обязан обеспечить нам безопасную среду..., реализуя законы нашего государства. Отказываясь это делать, он сам нарушает закон", - добавил он. Автопробег стартовал в начале недели в штате Виргиния и завершается параллельными митингами в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Над машинами реют флаги в поддержку экс-президента Дональда Трампа, который близок к выдвижению на новый срок от Республиканской партии. Участники акции выражают солидарность с республиканскими властями штата Техас, которые взяли на себя охрану границы, не побоявшись конфликта с федеральным центром. Квемадо расположено в 30 километрах от города Игл-Пасс, где техасская национальная гвардия контейнерами и колючей проволокой перегораживает берега приграничной реки Рио-Гранде. Опасаясь ультраправых, которые могут оказаться среди участников автопробега, власти эвакуировали нелегальных мигрантов, содержавшихся под стражей в Игл-Пасс, передает телеканал CBS. Устроители акции настаивают, что протест носит мирный характер и во избежание провокаций проводится на удалении от Игл-Пасс. "Это Техас, здесь многие вооружены… Но мне нет до этого дела, пока оружие не применяется", - ответил на упреки один из организаторов. Он добавил, что среди участников немало отставных военных и полицейских. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев.

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https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240201/texas-1924842460.html

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флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, сша, дональд трамп, джо байден, рон десантис, флорида, миграционный кризис в техасе