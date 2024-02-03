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Эксперт назвал возможного преемника Залужного - РИА Новости, 03.02.2024
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08:09 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/umerov-1925166226.html
Эксперт назвал возможного преемника Залужного
Эксперт назвал возможного преемника Залужного - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперт назвал возможного преемника Залужного
Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, считает крымский политический эксперт, РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T08:09
2024-02-03T08:09
в мире
украина
стамбул
валерий залужный
заур смирнов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, считает крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его. "Думаю, Штаты могут предложить Умерова на должность главкома. Его кандидатуру также поддержит и турецкая сторона. Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
https://ria.ru/20240203/kazn-1925152568.html
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в мире, украина, стамбул, валерий залужный, заур смирнов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Стамбул, Валерий Залужный, Заур Смирнов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Эксперт назвал возможного преемника Залужного

Смирнов: преемником Залужного может стать министр обороны Украины Рустем Умеров

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Возможным преемником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может стать нынешний министр обороны Украины Рустем Умеров, считает крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Владимир Зеленский решил уволить Залужного, Вашингтон не поддержал решение, но и не оспорил его.
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"Думаю, Штаты могут предложить Умерова на должность главкома. Его кандидатуру также поддержит и турецкая сторона. Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, именно через Умерова украинская переговорная группа в Стамбуле предлагала заморозить вопрос статуса Крыма на 25 лет.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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В миреУкраинаСтамбулВалерий ЗалужныйЗаур СмирновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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