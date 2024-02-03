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Эксперт рассказал о попытке Запада присвоить российские резервы - РИА Новости, 03.02.2024
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21:13 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925258811.html
Эксперт рассказал о попытке Запада присвоить российские резервы
Эксперт рассказал о попытке Запада присвоить российские резервы - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперт рассказал о попытке Запада присвоить российские резервы
Предложение Запада выпустить облигации для поддержки Украины - это замаскированная попытка присвоить резервы РФ, ответной мерой может стать конфискация Россией... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:13
2024-02-03T21:13
в мире
украина
россия
киев
евросоюз
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Предложение Запада выпустить облигации для поддержки Украины - это замаскированная попытка присвоить резервы РФ, ответной мерой может стать конфискация Россией активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Эта "плодотворная дебютная идея" является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной "репарационных" облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными "сравнительно честными способами отъема (увода)" замороженных российских резервов", - отмечает Осадчий. "Ответом на эти поползновения может быть открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам", - добавляет эксперт. Западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным источников издания, коалиция, поддерживающая Украину, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на замороженные российские активы вместо этого. Как отмечается, власти Бельгии распространили такие планы среди стран G7. Чиновники двух стран G7 заявили газете, что в настоящее время это основной вариант разблокирования замороженных средств России для Украины. Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
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в мире, украина, россия, киев, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Киев, Евросоюз, Еврокомиссия
Эксперт рассказал о попытке Запада присвоить российские резервы

Эксперт назвал идею выпуска облигаций в помощь Киеву попыткой забрать резервы РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Предложение Запада выпустить облигации для поддержки Украины - это замаскированная попытка присвоить резервы РФ, ответной мерой может стать конфискация Россией активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"Эта "плодотворная дебютная идея" является творческой переработкой ранее предложенной идеи выпуска Украиной "репарационных" облигаций, обеспеченных исками Киева к Москве. Однако обе идеи в равной степени противоречат международному праву и являются замаскированными "сравнительно честными способами отъема (увода)" замороженных российских резервов", - отмечает Осадчий.
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"Ответом на эти поползновения может быть открытая и незамаскированная конфискация Россией активов, принадлежащих "недружественным" нерезидентам", - добавляет эксперт.
Западные страны разрабатывают планы по выпуску долговых обязательств, чтобы помочь финансировать Украину, используя российские активы в качестве поддержки для погашения долга, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным источников издания, коалиция, поддерживающая Украину, потребовала бы, чтобы Россия погасила долг, и, если она этого не сделает, наложила бы арест на замороженные российские активы вместо этого. Как отмечается, власти Бельгии распространили такие планы среди стран G7. Чиновники двух стран G7 заявили газете, что в настоящее время это основной вариант разблокирования замороженных средств России для Украины.
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Постоянные представители стран-членов ЕС 29 января согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Как пояснил ранее европейский дипломат, ЕК предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. На данном этапе речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока не разработан.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
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