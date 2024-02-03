https://ria.ru/20240203/ukraina-1925217195.html

В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником

В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником - РИА Новости, 03.02.2024

В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником

США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes. "Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T15:45

2024-02-03T15:45

2024-02-03T15:48

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes. "Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поскольку артиллерийских и ракетных снарядов остается все меньше, украинские военные приберегают их на случай самых чрезвычайных ситуаций. По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжелое вооружение ближе к передовой. "Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта", — пишет Экс. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором охарактеризовал ситуацию с нехваткой боеприпасов как критическую.До этого, в середине января, президент Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html

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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины