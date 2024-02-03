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В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:45 03.02.2024 (обновлено: 15:48 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925217195.html
В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником
В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником - РИА Новости, 03.02.2024
В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником
США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes. "Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T15:45
2024-02-03T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes. "Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поскольку артиллерийских и ракетных снарядов остается все меньше, украинские военные приберегают их на случай самых чрезвычайных ситуаций. По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжелое вооружение ближе к передовой. "Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта", — пишет Экс. На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором охарактеризовал ситуацию с нехваткой боеприпасов как критическую.До этого, в середине января, президент Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
https://ria.ru/20240203/krym-1925196519.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины
В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником

Forbes: США предали Украину, ограничив выделение ей помощи

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes.

"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что поскольку артиллерийских и ракетных снарядов остается все меньше, украинские военные приберегают их на случай самых чрезвычайных ситуаций.

По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжелое вооружение ближе к передовой.

"Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта", — пишет Экс.

На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором охарактеризовал ситуацию с нехваткой боеприпасов как критическую.
До этого, в середине января, президент Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.

Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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