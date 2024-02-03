В США заявили о предательстве Украины ключевым союзником
Forbes: США предали Украину, ограничив выделение ей помощи
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США предали Украину, остановив поставки оружия и боеприпасов, пишет Дэвид Экс для издания Forbes.
"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — говорится в публикации.
"Украинские артиллерийские батареи первыми почувствовали предательство США, когда в конце декабря американская помощь Украине закончилась, а пророссийски настроенные республиканцы в Конгрессе США отказались голосовать за предложение Джо Байдена", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что поскольку артиллерийских и ракетных снарядов остается все меньше, украинские военные приберегают их на случай самых чрезвычайных ситуаций.
По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжелое вооружение ближе к передовой.
"Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта", — пишет Экс.
На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором охарактеризовал ситуацию с нехваткой боеприпасов как критическую.
По мнению автора, такая ситуация позволяет российским военным размещать тяжелое вооружение ближе к передовой.
"Год назад российские войска едва ли рискнули бы разместить такое количество тяжелого вооружения на столь малой площади в непосредственной близости от фронта", — пишет Экс.
На этой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров написал коллегам из ЕС письмо, в котором охарактеризовал ситуацию с нехваткой боеприпасов как критическую.
До этого, в середине января, президент Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать в противостоянии с российской армией.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. В руководстве США при этом допускают, что в отсутствии поддержки со стороны Штатов, другие страны Запада "вполне возможно" могут также отказаться от спонсирования киевских властей.
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