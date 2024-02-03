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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:01 03.02.2024 (обновлено: 14:04 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925204328.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:01
2024-02-03T14:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
полтавская область
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В субботу на Украине уже объявлялась масштабная воздушная тревога. Спустя 40 минут ее отменили.В 13.54 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в Черкасской и Полтавской областях. В течение минуты тревога распространилась по всем регионам.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
украина
киев
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украина, в мире, киев, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Полтавская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В субботу на Украине уже объявлялась масштабная воздушная тревога. Спустя 40 минут ее отменили.
В 13.54 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в Черкасской и Полтавской областях. В течение минуты тревога распространилась по всем регионам.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреКиевПолтавская область
 
 
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