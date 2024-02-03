https://ria.ru/20240203/ukraina-1925204328.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:01

2024-02-03T14:01

2024-02-03T14:04

специальная военная операция на украине

украина

в мире

киев

полтавская область

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В субботу на Украине уже объявлялась масштабная воздушная тревога. Спустя 40 минут ее отменили.В 13.54 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в Черкасской и Полтавской областях. В течение минуты тревога распространилась по всем регионам.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

украина

киев

полтавская область

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украина, в мире, киев, полтавская область