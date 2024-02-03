https://ria.ru/20240203/ukraina-1925204328.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T14:01
2024-02-03T14:01
2024-02-03T14:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
киев
полтавская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_bb489df988a2751fdd36a3e7614a0c1b.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В субботу на Украине уже объявлялась масштабная воздушная тревога. Спустя 40 минут ее отменили.В 13.54 мск сигнал тревоги прозвучал в Киеве и в Черкасской и Полтавской областях. В течение минуты тревога распространилась по всем регионам.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
украина
киев
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924407083_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_711d74f681f1345435cf6ee55e96f2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, киев, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Полтавская область
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу