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Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 03.02.2024 (обновлено: 13:01 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925193861.html
Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков
Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024
Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков
США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта, но это не может повлиять на ход и исход СВО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:53
2024-02-03T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дмитрий песков
павел зарубин
виктория нуланд
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта, но это не может повлиять на ход и исход СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участников этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. И это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина. Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты."Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", - сказал он.Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html
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в мире, сша, дмитрий песков, павел зарубин, виктория нуланд, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Виктория Нуланд, Украина
Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков

Песков: американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины в Вашингтоне
Флаги США и Украины в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта, но это не может повлиять на ход и исход СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
«
"Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участников этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. И это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина.
Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты.
"Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", - сказал он.
Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДмитрий ПесковПавел ЗарубинВиктория НуландУкраина
 
 
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