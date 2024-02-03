https://ria.ru/20240203/ukraina-1925193861.html

Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков

Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков - РИА Новости, 03.02.2024

Вашингтон провоцирует Киев на продолжение конфликта, заявил Песков

США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта, но это не может повлиять на ход и исход СВО, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:53

2024-02-03T12:53

2024-02-03T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дмитрий песков

павел зарубин

виктория нуланд

украина

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. США продолжают провоцировать киевский режим на продолжение конфликта, но это не может повлиять на ход и исход СВО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. "Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участников этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны. И это никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции", - сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения выложены в Telegram-канале Зарубина. Песков подчеркнул, что все цели СВО будут достигнуты."Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать", - сказал он.Ранее замглавы госдепа Виктория Нуланд в ходе визита в Киев заявила, что передаваемые США Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути.

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дмитрий песков, павел зарубин, виктория нуланд, украина