На Украине заявили о пожаре на энергообъекте в Днепропетровской области
Минэнерго Украины сообщило о пожаре на энергообъекте в Днепропетровской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте "Укрэнерго" в Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале.
"Произошел пожар на одной из подстанций национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что также из-за ударов были временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии. Утверждается, что отключение воздушных линий электропередачи привели к обесточиванию потребителей. Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение.
Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.