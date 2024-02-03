https://ria.ru/20240203/ukraina-1925186556.html

На Украине заявили о пожаре на энергообъекте в Днепропетровской области

На Украине заявили о пожаре на энергообъекте в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.02.2024

На Украине заявили о пожаре на энергообъекте в Днепропетровской области

Пожар произошел на энергетическом объекте "Укрэнерго" в Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщает министерство энергетики страны в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:47

2024-02-03T11:47

2024-02-03T11:47

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пожар произошел на энергетическом объекте "Укрэнерго" в Днепропетровской области на Украине после ночных взрывов, сообщает министерство энергетики страны в Telegram-канале. "Произошел пожар на одной из подстанций национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении Минэнерго.Отмечается, что также из-за ударов были временные нарушения в работе одного из объектов генерации электроэнергии. Утверждается, что отключение воздушных линий электропередачи привели к обесточиванию потребителей. Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение. Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240203/ukraina-1925177096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, днепропетровская область, укрэнерго