https://ria.ru/20240203/ukraina-1925177096.html
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов - РИА Новости, 03.02.2024
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов
Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:10
2024-02-03T10:10
2024-02-03T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак сообщил о нескольких взрывах в Кривом Роге, в результате чего возникли два пожара. "Без света ... около 15 тысяч человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он. По его словам, в городе Никополь повреждены хозяйственная постройка, линия электропередач. Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.
https://ria.ru/20240203/kherson-1925176076.html
кривой рог
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов
Глава ОВА Лысак заявил о частичном отсутствии воды и света в Кривом Роге