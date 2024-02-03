https://ria.ru/20240203/ukraina-1925177096.html

Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов

Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов - РИА Новости, 03.02.2024

Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов

Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T10:10

2024-02-03T10:10

2024-02-03T10:10

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак сообщил о нескольких взрывах в Кривом Роге, в результате чего возникли два пожара. "Без света ... около 15 тысяч человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он. По его словам, в городе Никополь повреждены хозяйственная постройка, линия электропередач. Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.

https://ria.ru/20240203/kherson-1925176076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кривой рог, украина