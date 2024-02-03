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Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:10 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925177096.html
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов - РИА Новости, 03.02.2024
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов
Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T10:10
2024-02-03T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Лысак сообщил о нескольких взрывах в Кривом Роге, в результате чего возникли два пожара. "Без света ... около 15 тысяч человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он. По его словам, в городе Никополь повреждены хозяйственная постройка, линия электропередач. Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.
https://ria.ru/20240203/kherson-1925176076.html
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в мире, кривой рог, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина
Часть Кривого Рога осталась без света и воды из-за взрывов

Глава ОВА Лысак заявил о частичном отсутствии воды и света в Кривом Роге

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Часть Кривого Рога в результате взрывов осталась без водоснабжения и электричества, обесточены две котельные, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
Лысак сообщил о нескольких взрывах в Кривом Роге, в результате чего возникли два пожара. "Без света ... около 15 тысяч человек. А еще – две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. Также некоторые семьи остались без водоснабжения", - написал он.
По его словам, в городе Никополь повреждены хозяйственная постройка, линия электропередач.
Ранее в субботу глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры города вводят графики аварийных отключений электроэнергии, прогнозируют веерные перебои со связью.
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