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Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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09:33 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ukraina-1925172695.html
Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ
Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ
Запад поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T09:33
2024-02-03T09:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запад поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times.Отмечается, что пока глава киевского режима не изменит ситуацию с коррупцией в стране, ему сложно рассчитывать на получение дополнительного финансирования. "Громкие скандалы – и общее представление о том, что Украина все еще не может побороть коррупцию – стали более серьезными экзистенциальными угрозами в то время, когда ее выживание в значительной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи", — пишет AT.В совокупности, коррупционный скандал и сообщения о расколе в верхушке власти подрывают уверенность Запада в том, что у Украины есть надежный путь избежать поражения, не говоря уже о достижении победы, говорится в статье.Такая ситуация только отталкивает Запад от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского, указывает издание."Зеленский стал более уязвимым внутри страны. Это будет только способствовать углублению и закреплению политических разногласий на Украине. И это последнее, что ему нужно в то время, когда уже идут весьма противоречивые дебаты по поводу военной стратегии, и когда разногласия между политическим и военным руководством страны становятся все более публичными", — говорится в публикации.Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Запад должен прекратить передавать оружие и деньги Украине из-за высокого уровня коррупции в стране. Недавно Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ

Asia Times: Запад поставил ультиматум Зеленскому по помощи Украине

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запад поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times.
Отмечается, что пока глава киевского режима не изменит ситуацию с коррупцией в стране, ему сложно рассчитывать на получение дополнительного финансирования.
Рустем Умеров
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"Громкие скандалы – и общее представление о том, что Украина все еще не может побороть коррупцию – стали более серьезными экзистенциальными угрозами в то время, когда ее выживание в значительной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи", — пишет AT.
В совокупности, коррупционный скандал и сообщения о расколе в верхушке власти подрывают уверенность Запада в том, что у Украины есть надежный путь избежать поражения, не говоря уже о достижении победы, говорится в статье.
Такая ситуация только отталкивает Запад от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского, указывает издание.

"Зеленский стал более уязвимым внутри страны. Это будет только способствовать углублению и закреплению политических разногласий на Украине. И это последнее, что ему нужно в то время, когда уже идут весьма противоречивые дебаты по поводу военной стратегии, и когда разногласия между политическим и военным руководством страны становятся все более публичными", — говорится в публикации.

Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Запад должен прекратить передавать оружие и деньги Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

Недавно Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.
По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.
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