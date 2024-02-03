Запад поставил новый ультиматум Зеленскому, пишут СМИ
Asia Times: Запад поставил ультиматум Зеленскому по помощи Украине
© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Запад поставил ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому для выделения дополнительной помощи, пишет Asia Times.
Отмечается, что пока глава киевского режима не изменит ситуацию с коррупцией в стране, ему сложно рассчитывать на получение дополнительного финансирования.
"Громкие скандалы – и общее представление о том, что Украина все еще не может побороть коррупцию – стали более серьезными экзистенциальными угрозами в то время, когда ее выживание в значительной степени зависит от продолжения поставок западной военной и финансовой помощи", — пишет AT.
В совокупности, коррупционный скандал и сообщения о расколе в верхушке власти подрывают уверенность Запада в том, что у Украины есть надежный путь избежать поражения, не говоря уже о достижении победы, говорится в статье.
Такая ситуация только отталкивает Запад от оказания дальнейшей поддержки и осложняет ситуацию для Зеленского, указывает издание.
"Зеленский стал более уязвимым внутри страны. Это будет только способствовать углублению и закреплению политических разногласий на Украине. И это последнее, что ему нужно в то время, когда уже идут весьма противоречивые дебаты по поводу военной стратегии, и когда разногласия между политическим и военным руководством страны становятся все более публичными", — говорится в публикации.
Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Запад должен прекратить передавать оружие и деньги Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
Недавно Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.
"Зеленский стал более уязвимым внутри страны. Это будет только способствовать углублению и закреплению политических разногласий на Украине. И это последнее, что ему нужно в то время, когда уже идут весьма противоречивые дебаты по поводу военной стратегии, и когда разногласия между политическим и военным руководством страны становятся все более публичными", — говорится в публикации.
Ранее лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Запад должен прекратить передавать оружие и деньги Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
Недавно Telegram-канал издания "Страна.ua" со ссылкой на заявление СБУ сообщил, что у чиновников министерства обороны и менеджеров фирмы "Львовский арсенал" прошли обыски. По версии следствия, они украли почти 1,5 миллиарда гривен (39,6 миллиона долларов. — Прим. ред.) при закупке снарядов.
По информации издания, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники Минобороны Украины и руководители аффилированных компаний.