https://ria.ru/20240203/ukraina-1925051976.html

"Они такого не ждали". Россия развернула ООН против США

"Они такого не ждали". Россия развернула ООН против США - РИА Новости, 03.02.2024

"Они такого не ждали". Россия развернула ООН против США

Москва одержала знаковую для международного сообщества победу в Суде ООН — там признали, что Россия не финансирует терроризм и не угнетает жителей Крыма, как... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:00

2024-02-03T08:01

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антон кориневич

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Михаил Катков. Москва одержала знаковую для международного сообщества победу в Суде ООН — там признали, что Россия не финансирует терроризм и не угнетает жителей Крыма, как утверждают представители Украины. Причем это поражение не только для Киева, но и для Вашингтона, не сумевшего защитить союзника.ООН за МосквуМеждународный суд ООН постановил: Россия — не страна-агрессор и не спонсирует терроризм, ДНР и ЛНР — не террористические организации, а Москва не несет ответственность за крушение Boeing 777 рейса MH17 в июле 2014 года. Судебный процесс стартовал еще в 2017-м по инициативе Украины."Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации", — отметили в МИД России. В частности, удары вооруженных сил ДНР и ЛНР по объектам ВСУ киевские власти пытались представить терактами, хотя сами годами обстреливали мирные города Донбасса. А гуманитарную помощь Донецку и Луганску объявили финансированием терроризма.Также истцы утверждали, что Россия ущемляет права крымских татар и украинцев в Крыму. Ссылались на уголовное преследование членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир"*, а также экстремистских "Таблиги Джамаат"**, "Меджлис крымско-татарского народа"**. Суд с этим не согласился и вообще не выявил признаков расовой дискриминации в российских законах. Что касается реставрации Ханского дворца в Бахчисарае, то это вовсе не "культурная катастрофа", как настаивают в Киеве, а необходимые меры по устранению последствий халатности украинских властей, указали в вердикте.Вместе с тем в Гааге решили, что резкое сокращение количества школ с обучением на украинском языке в Крыму — это повод для обвинения в нарушении прав местного населения. В МИД России ответили так: "Достаточно спорное суждение, особенно если учесть вывод Суда о том, что выбор крымчан обучаться на русском языке был сугубо добровольным. Неужели российские власти должны были насильно затаскивать детей в украинские школы? Так или иначе всем желающим будет и далее предоставляться возможность обучаться на украинском языке в соответствии с действующим законодательством".Украина противВ Киеве пытаются выдать очевидное поражение за победу. Так, посол по особым поручениям Антон Кориневич, директор Департамента международного права МИД Украины Оксана Золотарева и советник посольства в США Андрей Пасечник опубликовали статью, предложив "оставить ученым" вопрос о том, сколько требований было отклонено. Главное, что не все. Значит, теперь Россию можно обвинять в нарушении международных конвенций.Они и не рассчитывали на такую удачу, потому что раньше никто не обвинял государство в финансировании терроризма. Что касается расовой дискриминации, то прецедент был в 2008-м. И тоже с Россией. Но Грузия не смогла ничего доказать.В украинском издании "Зеркало недели" вердикт Суда ООН назвали "минимальной победой", с помощью которой Киев продолжит плести "паутину судебных решений вокруг России". Кроме того, там отметили, что можно было бы добиться большего, но помешала недееспособность этой международной организации.Поражение СШАДоцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин считает, что в ООН работают хорошие специалисты, поэтому они вынесли вердикт, ориентируясь не на политическую ситуацию, а на букву закона и предоставленные доказательства."Последние несколько лет в Генассамблее ООН принимали неприятные для России резолюции, в том числе по Крыму. Но это политическая инстанция, а суд — юридическая. Судьи стоят на страже закона. Прежде всего они защищают Устав ООН и международные конвенции, — пояснил эксперт. — Если на уровне Генассамблеи опять поднимут тему осуждения России, можно обратить внимание на решение суда, поставившего точку в некоторых вопросах. Политики должны учесть это, а если они все равно продолжат гнуть свою линию, им будет легче возражать, чем прежде".Политолог Ростислав Ищенко указал на то, что в Суде ООН представлены страны, сами опасающиеся голословных обвинений. "Раньше американцы могли надавить на судей, но сегодня у них недостаточно для этого сил. Поэтому, когда Киев пришел со словами "это мой враг, накажите его", ответили отказом. За короткий отрезок времени это уже второй провал Вашингтона в Суде ООН — сначала израильская повестка, теперь украинская", — подчеркнул он.В Генассамблее ООН США продолжат лоббировать антироссийские резолюции, но решение суда — позитивный для Москвы знак, добавил эксперт. Авторитет Белого дома слабеет, а Кремль укрепляет позиции, пользуясь поддержкой третьих стран, которые преследуют собственные интересы, пересекающиеся с российскими.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924329988.html

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россия, киев, украина, ростислав ищенко, антон кориневич, генеральная ассамблея оон, оон, вооруженные силы украины