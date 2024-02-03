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"Вопрос месяцев". В Киеве начали готовиться к уходу Зеленского

"Вопрос месяцев". В Киеве начали готовиться к уходу Зеленского - РИА Новости, 03.02.2024

"Вопрос месяцев". В Киеве начали готовиться к уходу Зеленского

Массовый исход депутатов из президентской фракции "Слуга народа" связан с подготовкой к скорому уходу Владимира Зеленского с поста президента, предположил... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:35

2024-02-03T04:35

2024-02-03T04:35

в мире

киев

владимир зеленский

андрей золотарев

давид арахамия

партия "слуга народа"

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Массовый исход депутатов из президентской фракции "Слуга народа" связан с подготовкой к скорому уходу Владимира Зеленского с поста президента, предположил киевский политолог Андрей Золотарев в интервью YouTube-каналу "Вышка"."Все прекрасно понимают, что после ухода Зеленского рано или поздно — это вопрос месяцев — к ним (депутатам от "Слуги народа". — Прим. ред.) возникнет масса вопросов, и заодно их могут сделать крайними в этой ситуации. Естественно, они стремятся дистанцироваться", — пояснил эксперт.По мнению Золотарева, Зеленский может уже не рассчитывать на большинство для своей партии в Раде. Политолог убежден, что на самом деле президентскую фракцию покинет больше депутатов, чем указывал лидер парламентского объединения Давид Арахамия."В блок Зеленского возьмут в лучшем случае десять—пятнадцать процентов (депутатов от "Слуги народа". — Прим. ред.), а остальным куда деваться? Остальные хотят какую-то политическую перспективу. <...> Естественно, там начался разброд и шатание", — отметил Золотарев.26 января лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о приближении "кризиса в парламенте". По словам политика, уже семнадцать депутатов его партии отказались от своих мандатов. Парламентариям будет очень сложно собирать необходимый кворум в 226 человек, предупредил Арахамия.

https://ria.ru/20240127/bunt-1923802306.html

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в мире, киев, владимир зеленский, андрей золотарев, давид арахамия, партия "слуга народа"