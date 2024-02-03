https://ria.ru/20240203/udary-1925268485.html

США нанесли удары по целям в Йемене

США нанесли удары по целям в Йемене - РИА Новости, 03.02.2024

США нанесли удары по целям в Йемене

США в субботу нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T23:19

2024-02-03T23:19

2024-02-03T23:27

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в субботу нанесли новые удары по целям в Йемене для уничтожения шести противокорабельных крылатых ракет, которые были готовы к запуску правящим на севере страны движением "Ансар Алла" (хуситы), заявили в американском Центральном командовании."Третьего февраля силы Центрального командования США нанесли удары для самообороны против шести противокорабельных крылатых ракет хуситов, которые были готовы к запуску против кораблей в Красном море", - говорится в распространенном сообщении.По данным командования, ракеты представляли "неизбежную угрозу" кораблям ВМС США и торговым судам в регионе.Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

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в мире, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, красное море, йемен