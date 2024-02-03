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США и Британия нанесли удары по позициям хуситов
США и Британия нанесли удары по позициям хуситов - РИА Новости, 03.02.2024
США и Британия нанесли удары по позициям хуситов
Силы авиации США и Великобритании в субботу вечером нанесли удары по позициями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) северу и югу провинции Ходейда на... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T21:30
2024-02-03T21:30
2024-02-03T22:05
военная операция сша и британии в йемене
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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Силы авиации США и Великобритании в субботу вечером нанесли удары по позициями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) северу и югу провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские истребители совершили налеты на военные объекты группировки "Ансар Алла" в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды на западе Йемена", - уточнил источник.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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военная операция сша и британии в йемене, сша, в мире, ходейда (город), красное море
Военная операция США и Британии в Йемене, США, В мире, Ходейда (город), Красное море
США и Британия нанесли удары по позициям хуситов
США и Британия нанесли удары по позициям хуситов в провинции Ходейда
ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Силы авиации США и Великобритании в субботу вечером нанесли удары по позициями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) северу и югу провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти.
"Американские и британские истребители совершили налеты на военные объекты группировки "Ансар Алла" в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды на западе Йемена", - уточнил источник.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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