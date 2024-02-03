https://ria.ru/20240203/udary-1925260190.html

США и Британия нанесли удары по позициям хуситов

США и Британия нанесли удары по позициям хуситов - РИА Новости, 03.02.2024

США и Британия нанесли удары по позициям хуситов

Силы авиации США и Великобритании в субботу вечером нанесли удары по позициями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) северу и югу провинции Ходейда на... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T21:30

2024-02-03T21:30

2024-02-03T22:05

военная операция сша и британии в йемене

сша

в мире

ходейда (город)

красное море

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ДОХА, 3 фев - РИА Новости. Силы авиации США и Великобритании в субботу вечером нанесли удары по позициями шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) северу и югу провинции Ходейда на побережье Красного моря в Йемене, сообщил РИА Новости источник в местных органах власти."Американские и британские истребители совершили налеты на военные объекты группировки "Ансар Алла" в округах Аль-Лахия и Ад-Дурайхими на севере и юге Ходейды на западе Йемена", - уточнил источник.США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

сша

ходейда (город)

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военная операция сша и британии в йемене, сша, в мире, ходейда (город), красное море