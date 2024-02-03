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МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета страны - РИА Новости, 03.02.2024
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11:38 03.02.2024 (обновлено: 12:03 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/udary-1925185518.html
МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета страны
МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета страны - РИА Новости, 03.02.2024
МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета страны
Удары США по востоку Сирии являются новым нарушением ее суверенитета и безопасности, говорится в поступившем в субботу РИА Новости заявлении министерства... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:38
2024-02-03T12:03
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ДУБАЙ, 3 фев - РИА Новости. Удары США по востоку Сирии являются новым нарушением ее суверенитета и безопасности, говорится в поступившем в субботу РИА Новости заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Сирии."Сегодня на рассвете США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности, а также что ее вооруженные силы угрожают международному миру и безопасности своими нападениями на страны и их народы", - отметили в министерстве.Власти Сирии "категорически отвергают все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания этого нападения"."Вчерашнее американское нападение на несколько районов в восточной провинции Дейр-эз-Зор, в то время как американские войска продолжают оккупировать части сирийской территории, является ярким свидетельством, что явной характеристикой американской администрации является отсутствие уважения к Уставу ООН и принципам международного права", - подчеркнули в МИД.Кроме того, вследствие атак США в Сирии выразили "глубокую обеспокоенность состоянием паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН в результате того, что США препятствуют его способности выполнять свои обязанности и принципы международного права"."Сирийская Арабская Республика подчеркивает, что это новое нарушение сирийского суверенитета входит в серию нарушений, которые США совершают в Сирии, в том числе актами агрессии со стороны так называемой "международной коалиции", которую они создали с 2014 года, их явной поддержкой терроризмом, убийствами мирных жителей и разграблением богатств Сирии", - добавили в министерстве.В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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в мире, сирия, сша
В мире, Сирия, США
МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета страны

МИД Сирии назвал удары США нарушением суверенитета и безопасности страны

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель. Архивное фото
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ДУБАЙ, 3 фев - РИА Новости. Удары США по востоку Сирии являются новым нарушением ее суверенитета и безопасности, говорится в поступившем в субботу РИА Новости заявлении министерства иностранных дел и экспатриантов Сирии.
"Сегодня на рассвете США совершили еще одно нападение на сирийскую территорию, пополнив свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа, еще раз доказав, что являются основным источником глобальной нестабильности, а также что ее вооруженные силы угрожают международному миру и безопасности своими нападениями на страны и их народы", - отметили в министерстве.
Власти Сирии "категорически отвергают все предлоги и ложь, выдвигаемые американской администрацией для оправдания этого нападения".
«
"Вчерашнее американское нападение на несколько районов в восточной провинции Дейр-эз-Зор, в то время как американские войска продолжают оккупировать части сирийской территории, является ярким свидетельством, что явной характеристикой американской администрации является отсутствие уважения к Уставу ООН и принципам международного права", - подчеркнули в МИД.
Кроме того, вследствие атак США в Сирии выразили "глубокую обеспокоенность состоянием паралича, в котором находится Совет Безопасности ООН в результате того, что США препятствуют его способности выполнять свои обязанности и принципы международного права".
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"Сирийская Арабская Республика подчеркивает, что это новое нарушение сирийского суверенитета входит в серию нарушений, которые США совершают в Сирии, в том числе актами агрессии со стороны так называемой "международной коалиции", которую они создали с 2014 года, их явной поддержкой терроризмом, убийствами мирных жителей и разграблением богатств Сирии", - добавили в министерстве.
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.
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