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Минобороны Сирии рассказало о последствиях авиаударов США

Минобороны Сирии рассказало о последствиях авиаударов США - РИА Новости, 03.02.2024

Минобороны Сирии рассказало о последствиях авиаударов США

Американские авиаудары по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих и нанесли большой ущерб, заявило Министерство обороны Сирии. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T09:49

2024-02-03T09:49

2024-02-03T13:10

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КАИР, 3 фев — РИА Новости. Американские авиаудары по востоку Сирии привели к жертвам среди мирных жителей и военнослужащих и нанесли большой ущерб, заявило Министерство обороны Сирии."Американские оккупационные войска совершили сегодня неприкрытую воздушную агрессию против ряда позиций и городов на востоке Сирии и около сирийско-иракских границ, в результате ряд мирных жителей и военных погибли, есть раненые, нанесен большой ущерб государственной и частной собственности", — говорится в заявлении.Как подчеркнули в военном ведомстве, эти удары "не имеют никаких оправданий и являются попыткой ослабить возможности сирийской армии и ее союзников в борьбе с терроризмом".Минувшей ночью США заявили, что в ответ на атаку по военной базе в Иордании поразили не менее 85 целей в Ираке и Сирии, которые, как утверждается, принадлежат силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований. Cреди целей — командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также другие объекты, обеспечивающие работу цепочек поставок боеприпасов для КСИР и их союзников.По информации сирийского государственного телеканала Al Akhbar, жертвами американских ударов стали несколько человек. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате атаки американской авиации в районе Эль-Каим на западе Ирака.

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