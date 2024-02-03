https://ria.ru/20240203/turpoezdki-1925242820.html

Число турпоездок по России может вырасти на 11 миллионов, заявил Решетников

Число турпоездок по России может вырасти на 11 миллионов, заявил Решетников - РИА Новости, 03.02.2024

Число турпоездок по России может вырасти на 11 миллионов, заявил Решетников

Количество туристических поездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 миллионов за счет обязательств, которые на себя взяли регионы в рамках нового... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T18:56

2024-02-03T18:56

2024-02-03T18:56

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Количество туристических поездок по России в 2024 году может увеличиться на 11 миллионов за счет обязательств, которые на себя взяли регионы в рамках нового механизма - единой субсидии, сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ в рамках выставки-форума "Россия". "Для развития действующих точек притяжения поддержали просьбу бизнеса и субъектов - объединили четыре субсидии в рамках нацпроекта в единую субсидию. Больше самостоятельности дали регионам. Они взяли на себя обязательства нарастить число турпоездок на 11 миллионов в этом году, 6,2 миллиарда рублей на это выделили", - сказал Решетников. Он уточнил, что регионы предоставят министерству региональные программы конкретных мероприятий в рамках нового механизма до 15 февраля. В проекте постановления правительства, опубликованном в середине сентября 2023 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорилось, что министерство экономического развития России разработало правила выделения регионам единой субсидии на реализацию проектов по туризму. Как поясняли РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития, ранее в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регионы получали четыре разные субсидии. Их целевое назначение – создание туристического кода территории, оборудование пляжей и национальных турмаршрутов, а также организация событийных мероприятий.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925231688.html

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выставка-форум "россия", россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)