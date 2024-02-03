https://ria.ru/20240203/turobmen-1925206099.html

Безвизовый туробмен России с КНР и Ираном составил 180 тысяч человек

Безвизовый туробмен России с КНР и Ираном составил 180 тысяч человек - РИА Новости, 03.02.2024

Безвизовый туробмен России с КНР и Ираном составил 180 тысяч человек

Групповым безвизовым туристическим обменом России с Китаем и Ираном по итогам 2023 года воспользовалось более 180 тысяч человек, следует из презентации, которую РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T14:18

2024-02-03T14:18

2024-02-03T14:18

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

россия

китай

иран

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092754_0:343:3031:2048_1920x0_80_0_0_c8a0b73d327d0de980d2795133cdff43.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Групповым безвизовым туристическим обменом России с Китаем и Ираном по итогам 2023 года воспользовалось более 180 тысяч человек, следует из презентации, которую представил на пленарной сессии Дня туризма на выставке "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Запущен групповой безвизовый обмен с Китаем, Ираном (воспользовались (по итогам 2023 года - ред.) более 180 тысяч человек)", - сообщалось в презентации вице-премьера. Россия и Китай с 1 августа 2023 года в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Кроме того, с 1 августа также был запущен безвизовый групповой туробмен между Россией и Ираном. В пятницу директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев сообщил, что порядка 8,5 миллиона иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20240202/servis-1925013860.html

россия

китай

иран

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выставка-форум "россия", россия, китай, иран, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)