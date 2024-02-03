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Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года - РИА Новости, 03.02.2024
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13:06 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/turizm-1925195035.html
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года - РИА Новости, 03.02.2024
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года
Туристический поток по России по итогам года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей прошлого года, сообщил на пленарной сессии Дня туризма... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T13:06
2024-02-03T13:06
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россия
дмитрий чернышенко
новости - туризм
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей прошлого года, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило почти 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения", - сказал Чернышенко. Он уточнил, что по поручению президента уже расширены существующие меры господдержки и запущены новые. В том числе 13 миллиардов рублей направлено регионам для реализации проектов по обновлению туристических центров городов, обустройству пляжей, маршрутов, приобретению туристического оборудования. Помимо этого, по словам Чернышенко, в 2023 году на программу строительства модульных гостиниц было выделено 8 миллиардов рублей, а в 2024 году еще 9 миллиардов. Вице-премьер отметил, что более 20,5 тысячи гостиничных номеров в России строятся по программе льготного кредитования. "До 20 февраля идет новый отбор, в рамках которого мы с этого года сможем субсидировать кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков, а также увеличим общий номерной фонд до 48 тысяч", - сказал Чернышенко.
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россия, дмитрий чернышенко, новости - туризм, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Дмитрий Чернышенко, Новости - Туризм, Выставка-форум "Россия"
Чернышенко рассказал об объеме турпотока по России по итогам года

Чернышенко: турпоток по России по итогам 2023 года составил 78 млн поездок

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкТуристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал
Туристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Туристы катаются на коньках по льду замерзшего озера Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Туристический поток по России по итогам года составил 78 миллионов поездок, что на 20% выше показателей прошлого года, сообщил на пленарной сессии Дня туризма на выставке "Россия" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20% росте, и число поездок составило почти 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения", - сказал Чернышенко.
Он уточнил, что по поручению президента уже расширены существующие меры господдержки и запущены новые. В том числе 13 миллиардов рублей направлено регионам для реализации проектов по обновлению туристических центров городов, обустройству пляжей, маршрутов, приобретению туристического оборудования.
Помимо этого, по словам Чернышенко, в 2023 году на программу строительства модульных гостиниц было выделено 8 миллиардов рублей, а в 2024 году еще 9 миллиардов.
Вице-премьер отметил, что более 20,5 тысячи гостиничных номеров в России строятся по программе льготного кредитования. "До 20 февраля идет новый отбор, в рамках которого мы с этого года сможем субсидировать кредиты на строительство горнолыжной инфраструктуры и крупных парков развлечений, аквапарков, а также увеличим общий номерной фонд до 48 тысяч", - сказал Чернышенко.
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