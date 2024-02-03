https://ria.ru/20240203/turisty-1925185223.html

Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году - РИА Новости, 03.02.2024

Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T11:36

2024-02-03T11:36

2024-02-03T14:48

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россия

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дмитрий горин

новости - туризм

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год - ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости изучило опубликованные накануне данные ФСБ по въезду иностранцев в Россию. Согласно им, 667,8 тысячи иностранных граждан, въехавших в Россию в 2023 году, указали своей целью "туризм". Но в тоже время есть "частные поездки" - их указали свыше 6,6 миллиона человек. На "учебу" приходится еще 523,5 тысячи, "транзитный проезд" - 207,8 тысячи, "деловые поездки" - 604,9 тысячи человек, а всего - 8,6 миллиона человек. Под определение "туризм" сегодня попадает широкое разнообразие целей путешественников. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил РИА Новости, что подсчитывая количество иностранных путешественников, их организация учитывает только саму категорию "туризм". "Мы учитываем только организованный туризм без учета частных поездок", - отметил он.

https://ria.ru/20240202/uzbekistan-1924977854.html

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общество, россия, никита кондратьев, дмитрий горин, новости - туризм