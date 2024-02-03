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Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году - РИА Новости, 03.02.2024
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Туризм
 
11:36 03.02.2024 (обновлено: 14:48 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/turisty-1925185223.html
Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году
Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году - РИА Новости, 03.02.2024
Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году
Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T11:36
2024-02-03T14:48
туризм
общество
россия
никита кондратьев
дмитрий горин
новости - туризм
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год - ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости изучило опубликованные накануне данные ФСБ по въезду иностранцев в Россию. Согласно им, 667,8 тысячи иностранных граждан, въехавших в Россию в 2023 году, указали своей целью "туризм". Но в тоже время есть "частные поездки" - их указали свыше 6,6 миллиона человек. На "учебу" приходится еще 523,5 тысячи, "транзитный проезд" - 207,8 тысячи, "деловые поездки" - 604,9 тысячи человек, а всего - 8,6 миллиона человек. Под определение "туризм" сегодня попадает широкое разнообразие целей путешественников. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил РИА Новости, что подсчитывая количество иностранных путешественников, их организация учитывает только саму категорию "туризм". "Мы учитываем только организованный туризм без учета частных поездок", - отметил он.
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общество, россия, никита кондратьев, дмитрий горин, новости - туризм
Туризм, Общество, Россия, Никита Кондратьев, Дмитрий Горин, Новости - Туризм
Почти девять миллионов иностранных туристов посетили Россию в 2023 году

Кондратьев: около 8,5 миллиона иностранных туристов посетило Россию в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИностранные туристы у картины "Три богатыря" художника В. Васнецова в Третьяковской галерее
Иностранные туристы у картины Три богатыря художника В. Васнецова в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иностранные туристы у картины "Три богатыря" художника В. Васнецова в Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Порядка 8,5 миллионов иностранных туристов посетило Россию по итогам 2023 года, это на 3,5% больше, чем годом ранее, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«
"Вчера появилась первая статистика пограничников, по въезду (за 2023 год - ред.) у нас получилось 8,5 миллионов иностранных туристов. Рост по сравнению с 2022 годом маленький - 3,5%, но все же он есть", - сказал Кондратьев в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).
РИА Новости изучило опубликованные накануне данные ФСБ по въезду иностранцев в Россию. Согласно им, 667,8 тысячи иностранных граждан, въехавших в Россию в 2023 году, указали своей целью "туризм". Но в тоже время есть "частные поездки" - их указали свыше 6,6 миллиона человек. На "учебу" приходится еще 523,5 тысячи, "транзитный проезд" - 207,8 тысячи, "деловые поездки" - 604,9 тысячи человек, а всего - 8,6 миллиона человек.
Под определение "туризм" сегодня попадает широкое разнообразие целей путешественников. При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил РИА Новости, что подсчитывая количество иностранных путешественников, их организация учитывает только саму категорию "туризм". "Мы учитываем только организованный туризм без учета частных поездок", - отметил он.
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ТуризмОбществоРоссияНикита КондратьевДмитрий ГоринНовости - Туризм
 
 
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