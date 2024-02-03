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Эксперт рассказал, на что выросли цены из-за нестабильности в Африке - РИА Новости, 03.02.2024
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12:31 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/tseny-1925190912.html
Эксперт рассказал, на что выросли цены из-за нестабильности в Африке
Эксперт рассказал, на что выросли цены из-за нестабильности в Африке - РИА Новости, 03.02.2024
Эксперт рассказал, на что выросли цены из-за нестабильности в Африке
Большое влияние на ценообразование на какао-бобы последние десятилетия оказывает нестабильность на африканском континенте, основном поставщике продукта,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:31
2024-02-03T12:31
эквадор
африка
красное море
в мире
кот-д'ивуар
гана
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большое влияние на ценообразование на какао-бобы последние десятилетия оказывает нестабильность на африканском континенте, основном поставщике продукта, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор. Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года. "Вероятно, сложности с судоходством в Красном море сказываются на ценах на какао-бобы. Вместе с тем, львиную долю какао производят в Кот-д`Ивуаре, Гане, здесь производится около 70% общемировых запасов какао-бобов", - рассказал Косогор. Он напомнил, что часть какао-бобов производится в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Эквадоре, при этом Эквадор в сезоне 2021-2022 был на 2 месте по производству. "Условия для производства какао существуют и в Азии, к тому же Индонезия занимает 3 место в мире по производству, также производят какао в Шри-Ланке и Малайзии, и это те страны, которые имеют сложности из-за ограничения судоходства", - рассказал специалист. "Но все же обоснованно предположить, что факторов, влияющих на цены больше, - это нестабильность в африканском регионе, который, как отмечалось, производит львиную долю какао. В том числе большое влияние имеет выход Нигера, Мали и Буркина-Фасо из сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), нестабильная в целом обстановка в регионе после событий в Нигере", - объяснил эксперт. Он добавил, что, "кроме того, можно предположить, что свой эффект нестабильности внесли и события в Эквадоре, и в целом в Латинской Америке". "Одним словом, комплекс факторов влияет на ситуацию и способствует значительному повышению цен за последние 50 лет", - заключил Косогор.
https://ria.ru/20231127/kofe-1912080379.html
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эквадор
африка
красное море
кот-д'ивуар
гана
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эквадор, африка, красное море, в мире, кот-д'ивуар, гана
Эквадор, Африка, Красное море, В мире, Кот-д'Ивуар, Гана
Эксперт рассказал, на что выросли цены из-за нестабильности в Африке

Эксперт Косогор: нестабильность в Африке сильно влияет на цены на какао-бобы

© AP Photo / Sam MednickВоеннослужащие национальной гвардии
Военнослужащие национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Sam Mednick
Военнослужащие национальной гвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большое влияние на ценообразование на какао-бобы последние десятилетия оказывает нестабильность на африканском континенте, основном поставщике продукта, рассказал РИА Новости руководитель сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet (Фуднет) НТИ Сергей Косогор.
Накануне в пятницу биржевая стоимость тонны какао-бобов превысила 5 тысяч долларов, что случилось впервые с 1977 года.
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"Вероятно, сложности с судоходством в Красном море сказываются на ценах на какао-бобы. Вместе с тем, львиную долю какао производят в Кот-д`Ивуаре, Гане, здесь производится около 70% общемировых запасов какао-бобов", - рассказал Косогор.
Он напомнил, что часть какао-бобов производится в Бразилии, Венесуэле, Мексике, Эквадоре, при этом Эквадор в сезоне 2021-2022 был на 2 месте по производству. "Условия для производства какао существуют и в Азии, к тому же Индонезия занимает 3 место в мире по производству, также производят какао в Шри-Ланке и Малайзии, и это те страны, которые имеют сложности из-за ограничения судоходства", - рассказал специалист.
«
"Но все же обоснованно предположить, что факторов, влияющих на цены больше, - это нестабильность в африканском регионе, который, как отмечалось, производит львиную долю какао. В том числе большое влияние имеет выход Нигера, Мали и Буркина-Фасо из сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), нестабильная в целом обстановка в регионе после событий в Нигере", - объяснил эксперт.
Он добавил, что, "кроме того, можно предположить, что свой эффект нестабильности внесли и события в Эквадоре, и в целом в Латинской Америке".
"Одним словом, комплекс факторов влияет на ситуацию и способствует значительному повышению цен за последние 50 лет", - заключил Косогор.
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