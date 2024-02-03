https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:44

2024-02-03T12:44

2024-02-03T12:54

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Киеве, в Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях тревога прозвучала в 12.39 мск. В течении минуты она была распространена на другие регионы.

https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html

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