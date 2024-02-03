https://ria.ru/20240203/trevoga-1925192771.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.02.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:44
2024-02-03T12:44
2024-02-03T12:54
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Киеве, в Полтавской, Черкасской, Житомирской, Винницкой и Кировоградской областях тревога прозвучала в 12.39 мск. В течении минуты она была распространена на другие регионы.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти объявили воздушную тревогу на всей территории Украины