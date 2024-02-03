https://ria.ru/20240203/tesla-1925168608.html

Маск назвал причину отзыва двух миллионов автомобилей Tesla

Маск назвал причину отзыва двух миллионов автомобилей Tesla - РИА Новости, 03.02.2024

Маск назвал причину отзыва двух миллионов автомобилей Tesla

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отзыв автомобилей его компанией Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране, а неполадки могут... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T08:42

2024-02-03T08:42

2024-02-03T08:42

в мире

технологии

пало-альто

остин

техас

илон маск

tesla motors

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отзыв автомобилей его компанией Tesla предполагает замену нескольких пикселей на экране, а неполадки могут быть устранены и дистанционно. В пятницу Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) сообщило о том, что Tesla отзывает более 2 миллионов машин, произведенных с 2012 года, в том числе Cybertruck, из-за слишком маленького шрифта на предупреждающих индикаторах. "Этот "отзыв" (автомобилей) - это же буквально изменить несколько пикселей на экране в рамках обновления по беспроводной связи. По этому устаревшему стандарту телефоны "отзывают" каждые несколько недель", - написал он в соцсети X. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://ria.ru/20240201/tesla-1924735567.html

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в мире, технологии, пало-альто, остин, техас, илон маск, tesla motors