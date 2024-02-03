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В Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/svo-1925221568.html
В Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО
В Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО - РИА Новости, 03.02.2024
В Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО
Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции во Владикавказе, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T16:20
2024-02-03T16:20
специальная военная операция на украине
происшествия
владикавказ
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции во Владикавказе, сообщает СУСК РФ по республике в Telegram-канале. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как неизвестный разрушил могилы участников спецоперации, похороненных на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе. "По поручению председателя Следственного комитета России Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказ СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля текущего года "неустановленное на данный момент лицо" проникло на территорию Аллеи героев Восточного кладбища города Владикавказа, где, пренебрегая нравственными нормами, "разбросало ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции, чем осквернило места захоронения". Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
https://ria.ru/20240203/svo-1925210956.html
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происшествия, владикавказ, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Владикавказ, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Северной Осетии возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

СК: во Владикавказе возбудили дело из-за осквернения могил участников СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 3 фев - РИА Новости. Следователи Северной Осетии возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции во Владикавказе, сообщает СУСК РФ по республике в Telegram-канале.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как неизвестный разрушил могилы участников спецоперации, похороненных на Аллее Героев на Восточном кладбище во Владикавказе.
«
"По поручению председателя Следственного комитета России Иристонским межрайонным следственным отделом по городу Владикавказ СУ СК России по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по факту осквернения мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля текущего года "неустановленное на данный момент лицо" проникло на территорию Аллеи героев Восточного кладбища города Владикавказа, где, пренебрегая нравственными нормами, "разбросало ритуальные венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников специальной военной операции, чем осквернило места захоронения".
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВладикавказРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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