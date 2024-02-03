Захар Прилепин представил сборник рассказов о героях СВО
Сборник рассказов о героях СВО под редакцией Прилепина представили на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА НовостиПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
© Фотохост-агентство РИА Новости
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сборник рассказов "Жизнь за други своя" под редакцией Захара Прилепина представили на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. В книгу вошли истории участников специальной военной операции.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
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"Крайне важно в момент события записать его. Если нет записи, то даже самое героическое не остается в национальной памяти, — отметил писатель Захар Прилепин. — И сегодня мы присутствуем при одном из самых первых шагов, когда происходящие трагические, мучительные события становятся частью национального мифа".
Книгу выпустил фонд "Защитники Отечества". "Идея этого проекта родилась, когда мы проводили первый форум "Защитники Отечества". Тогда собрались ветераны специальной военной операции со всей России, и они рассказывали удивительные, зачастую поучительные истории из своей жизни", — рассказала председатель фонда Анна Цивилева.
Герой рассказа Алексея Пестовского без связи вывел 30 человек из окружение и никому, кроме автора, не рассказал о своем подвиге.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
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"Эта история до сих пор перед глазами. Это именно тот героизм, который происходит каждый день за ленточкой СВО", — подчеркнул Алексей Пестовский, ушедший на фронт добровольцем.
В сборник вошел рассказ "Целехонький" Дмитрия Лыгина о выжившем под обстрелом мальчике Никите. Автор отправился в зону СВО добровольцем, служил командиром минометной батареи, награжден медалью "За отвагу".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и писатель и политический деятель Захар Прилепин
Председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и писатель и политический деятель Захар Прилепин
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"Меня приглашают в школы, и, когда я рассказываю эту историю, все слушают молча, у учителей накатывает слезинка", — поделился воин.
"Порой задают вопросы: "Надо было начинать (СВО — Прим. ред.) или нет?" Конечно, надо, — говорит автор Дмитрий Воронин, который в марте 2022-го ушел также добровольцем, был заместителем командира батальона и награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества. — Книга — это основа, чтобы наше население могло сплотиться".
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Презентация первого сборника рассказов о ветеранах специальной военной операции
Критик Алексей Колобродов, руководивший редакционным коллективом, назвал работу над сборником "большой честью и огромной ответственностью".
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"Материал был разнообразный, по своей искренности, глубине, непосредственности потрясал. Мы соблюдали какие-то условия. Например, надо было оставлять живую речь, свойственные только этой ситуации культурные выражения, нельзя было уходить в большую художественность и снабжать это ненужной литературщиной", — рассказал редактор.
Книга также проиллюстрирована участниками спецоперации и их родственниками. Один из рисунков — маленького Руслана, он успел передать его папе, Герою России Дмитрию Семенову, до его гибели.
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"Наши парни, которые представлены Господу, не смогут рассказать о своем подвиге, а те, кто жив, не будут говорить, потому что очень скромные. Именно мы должны об этом говорить", — сказала вдова героя Ксения Семенова.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и писатель и политический деятель Захар Прилепин
Председатель Фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и писатель и политический деятель Захар Прилепин
На основе рассказов бойцов могут вырасти большие литературные шедевры, считает начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. "Это тот массив фактов, эмоций, которые проникают в душу и могут "зажечь" писателя", — заметил он.
Федеральные библиотеки хотят увидеть сборник в своих фондах, сообщила статс-секретарь — замминистра культуры РФ Надежда Преподобная. "Нам важно также оцифровать эту книгу, чтобы она появилась в Национальной электронной библиотеке. Это значит, что она станет доступна для каждого", — сказала замминистра.
По мнению первого заместителя министра просвещения РФ Александра Бугаева, сборник поможет педагогам готовить патриотический материал.