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На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского" - РИА Новости, 03.02.2024
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01:37 03.02.2024 (обновлено: 02:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского" - РИА Новости, 03.02.2024
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:37
2024-02-03T02:38
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
сеймур херш
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского. Следующие несколько недель станут интересными. Покончить с глупостями Зеленского и начать мирные переговоры с Россией — лучшее решение для всех сторон", — написал он.Как отмечал известный американский журналист Сеймур Херш, нынешний подход США к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые лишат президента власти.Ранее Washington Post сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Зеленский решил уволить Залужного. По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать. Собеседники издания предполагают, что президент Украины может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"

Немецкий бизнесмен Дотком: США разработали план по свержению Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.
«
"Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского. Следующие несколько недель станут интересными. Покончить с глупостями Зеленского и начать мирные переговоры с Россией — лучшее решение для всех сторон", — написал он.
Как отмечал известный американский журналист Сеймур Херш, нынешний подход США к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые лишат президента власти.
Ранее Washington Post сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Зеленский решил уволить Залужного. По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать. Собеседники издания предполагают, что президент Украины может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад
01:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСеймур ХершВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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