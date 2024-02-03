https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html

На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"

На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского" - РИА Новости, 03.02.2024

На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"

США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:37

2024-02-03T01:37

2024-02-03T02:38

в мире

украина

сша

россия

владимир зеленский

сеймур херш

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского. Следующие несколько недель станут интересными. Покончить с глупостями Зеленского и начать мирные переговоры с Россией — лучшее решение для всех сторон", — написал он.Как отмечал известный американский журналист Сеймур Херш, нынешний подход США к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые лишат президента власти.Ранее Washington Post сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Зеленский решил уволить Залужного. По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать. Собеседники издания предполагают, что президент Украины может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.

https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, вооруженные силы украины