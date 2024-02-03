https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского" - РИА Новости, 03.02.2024
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:37
2024-02-03T01:37
2024-02-03T02:38
в мире
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владимир зеленский
сеймур херш
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. США хотят отстранить президента Украины Владимира Зеленского от власти, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х."Сеймур Херш, удостоенный наград американский журналист, подтверждает слухи с Украины о том, что Вашингтон разработал план по свержению Зеленского. Следующие несколько недель станут интересными. Покончить с глупостями Зеленского и начать мирные переговоры с Россией — лучшее решение для всех сторон", — написал он.Как отмечал известный американский журналист Сеймур Херш, нынешний подход США к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые лишат президента власти.Ранее Washington Post сообщила, что Киев уведомил Белый дом о том, что Зеленский решил уволить Залужного. По данным газеты, в США не поддержали это решение, но и не стали возражать. Собеседники издания предполагают, что президент Украины может отложить осуществление задуманного, но это маловероятно.
https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, сеймур херш, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Сеймур Херш, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
На Западе заговорили о переговорах с Россией после "свержения Зеленского"
Немецкий бизнесмен Дотком: США разработали план по свержению Зеленского