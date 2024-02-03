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"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине - РИА Новости, 03.02.2024
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05:59 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/stsenariy-1925162038.html
"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине
"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине - РИА Новости, 03.02.2024
"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:59
2024-02-03T05:59
в мире
украина
валерий залужный
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Bloomberg."Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки", — рассказал агентству украинский военный.В материале говорится, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, "закончив игру", но в команде президента Украины беспокоятся о сигнале, который это пошлет союзникам Киева.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине

Bloomberg: Зеленский боится реакции Запада на отставку Залужного

© AP Photo / Efrem LukatskyМитинг в Киеве
Митинг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Митинг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Bloomberg.
«
"Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки", — рассказал агентству украинский военный.
В материале говорится, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, "закончив игру", но в команде президента Украины беспокоятся о сигнале, который это пошлет союзникам Киева.
По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
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