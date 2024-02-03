https://ria.ru/20240203/stsenariy-1925162038.html

"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине

"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине - РИА Новости, 03.02.2024

"Конец игры". В ВСУ раскрыли неожиданный сценарий на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:59

2024-02-03T05:59

2024-02-03T05:59

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опасается последствий отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, пишет Bloomberg."Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки", — рассказал агентству украинский военный.В материале говорится, что Зеленский мог бы просто уволить Залужного, "закончив игру", но в команде президента Украины беспокоятся о сигнале, который это пошлет союзникам Киева.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По информации CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240203/sverzhenie-1925152437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины