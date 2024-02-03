https://ria.ru/20240203/ssha-1925192879.html

В США сделали неожиданное заявление о России

В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.02.2024

В США сделали неожиданное заявление о России

В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T12:45

2024-02-03T12:45

2024-02-03T12:45

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российской флот, пишет The National Interest."Маятник качнулся в сторону Кремля", — предупреждает автор статьи.Так, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали, отмечается в статье. Более того, в нынешнем году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, пишет издание.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html

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россия, сша, владимир путин