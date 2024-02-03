https://ria.ru/20240203/ssha-1925192879.html
В США сделали неожиданное заявление о России
В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.02.2024
В США сделали неожиданное заявление о России
В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:45
2024-02-03T12:45
2024-02-03T12:45
россия
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российской флот, пишет The National Interest."Маятник качнулся в сторону Кремля", — предупреждает автор статьи.Так, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали, отмечается в статье. Более того, в нынешнем году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, пишет издание.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин
Россия, США, Владимир Путин
В США сделали неожиданное заявление о России
National Interest назвал российский ВМФ угрозой для США
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российской флот, пишет The National Interest
.
"Маятник качнулся в сторону Кремля", — предупреждает автор статьи.
Так, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали, отмечается в статье. Более того, в нынешнем году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, пишет издание.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.
Путин оценил российский атомный ледокольный флот Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>