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В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.02.2024
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12:45 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925192879.html
В США сделали неожиданное заявление о России
В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 03.02.2024
В США сделали неожиданное заявление о России
В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T12:45
2024-02-03T12:45
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российской флот, пишет The National Interest."Маятник качнулся в сторону Кремля", — предупреждает автор статьи.Так, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали, отмечается в статье. Более того, в нынешнем году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, пишет издание.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231218/flot-1916570957.html
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россия, сша, владимир путин
Россия, США, Владимир Путин
В США сделали неожиданное заявление о России

National Interest назвал российский ВМФ угрозой для США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В то время как США сосредоточены на Военно-морском флоте Народно-освободительной армии Китая (НОАК), не менее важной угрозой для Вашингтона на самом деле является российской флот, пишет The National Interest.
"Маятник качнулся в сторону Кремля", — предупреждает автор статьи.
Так, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки, при строительстве которых не будет использовано ни одной импортной детали, отмечается в статье. Более того, в нынешнем году ВМФ спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, пишет издание.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия последовательно оснащает флот самой современной техникой и вооружениями, увеличивая серийное производство.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАВладимир Путин
 
 
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