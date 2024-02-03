https://ria.ru/20240203/ssha-1925158938.html

В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел

В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел - РИА Новости, 03.02.2024

В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел

Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью газете New York Times заявил, что власти еще не рассмотрели три миллиона дел,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:25

2024-02-03T04:25

2024-02-03T04:25

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью газете New York Times заявил, что власти еще не рассмотрели три миллиона дел, касающихся статуса потенциальных мигрантов и беженцев. "Задолженность по рассмотрению дел о предоставлении убежища или иммиграционных дел составляет, я думаю, три миллиона", - заявил он. По словам Майоркаса, такое количество дел накапливалось годами, проблема не нова. При этом он подтвердил, что США все еще хотят оставаться страной иммигрантов, и отказался называть нынешнее положение на границе Техаса кризисом. "Я не сосредоточен на ярлыке, который на нее (проблему) навешивают. Я сосредоточен на том, что... мы можем с ней сделать", - отметил он. Чиновник также добавил, что система предоставления убежища нуждается в реформе, однако не стал уточнять, в чем именно она должна заключаться. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925152741.html

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флорида

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в мире, сша, техас, флорида, джо байден, рон десантис