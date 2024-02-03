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В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел - РИА Новости, 03.02.2024
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04:25 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925158938.html
В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел
В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел - РИА Новости, 03.02.2024
В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел
Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью газете New York Times заявил, что власти еще не рассмотрели три миллиона дел,... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:25
2024-02-03T04:25
в мире
сша
техас
флорида
джо байден
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью газете New York Times заявил, что власти еще не рассмотрели три миллиона дел, касающихся статуса потенциальных мигрантов и беженцев. "Задолженность по рассмотрению дел о предоставлении убежища или иммиграционных дел составляет, я думаю, три миллиона", - заявил он. По словам Майоркаса, такое количество дел накапливалось годами, проблема не нова. При этом он подтвердил, что США все еще хотят оставаться страной иммигрантов, и отказался называть нынешнее положение на границе Техаса кризисом. "Я не сосредоточен на ярлыке, который на нее (проблему) навешивают. Я сосредоточен на том, что... мы можем с ней сделать", - отметил он. Чиновник также добавил, что система предоставления убежища нуждается в реформе, однако не стал уточнять, в чем именно она должна заключаться. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. В четверг губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев.
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в мире, сша, техас, флорида, джо байден, рон десантис
В мире, США, Техас, Флорида, Джо Байден, Рон Десантис
В США сообщили о трех миллионах нерассмотренных миграционных дел

В Министерстве безопасности США не рассмотрели три миллиона миграционных дел

© AP Photo / Eric GayСотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью газете New York Times заявил, что власти еще не рассмотрели три миллиона дел, касающихся статуса потенциальных мигрантов и беженцев.
«
"Задолженность по рассмотрению дел о предоставлении убежища или иммиграционных дел составляет, я думаю, три миллиона", - заявил он.
По словам Майоркаса, такое количество дел накапливалось годами, проблема не нова.
При этом он подтвердил, что США все еще хотят оставаться страной иммигрантов, и отказался называть нынешнее положение на границе Техаса кризисом.
"Я не сосредоточен на ярлыке, который на нее (проблему) навешивают. Я сосредоточен на том, что... мы можем с ней сделать", - отметил он.
Чиновник также добавил, что система предоставления убежища нуждается в реформе, однако не стал уточнять, в чем именно она должна заключаться.
Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.
В четверг губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что отправит в Техас около тысячи нацгвардейцев.
Мужчина с оружием охраняющий границу США и Мексики в среду в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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В миреСШАТехасФлоридаДжо БайденРон Десантис
 
 
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