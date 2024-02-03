Пентагон не исключает гибель бойцов проиранских сил после ударов США
Пентагон: США допускают гибель проиранских бойцов после ударов по Ираку и Сирии
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США предполагают, что в ходе ударов по позициям проиранских сил в Ираке и Сирии есть погибшие, заявил на брифинге в пятницу директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
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"Мы наносили эти удары сегодня ночью, ожидая, что, вероятно, будут погибшие, из числа тех, кто связан с этими объектами", - сказал представитель Пентагона. По его словам, объекты, по которым были нанесены удары, по оценке Вашингтона, использовались как силами КСИР, так и проиранскими группировками.
В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.