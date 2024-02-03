https://ria.ru/20240203/ssha-1925156120.html

Пентагон не исключает гибель бойцов проиранских сил после ударов США

Пентагон не исключает гибель бойцов проиранских сил после ударов США - РИА Новости, 03.02.2024

Пентагон не исключает гибель бойцов проиранских сил после ударов США

США предполагают, что в ходе ударов по позициям проиранских сил в Ираке и Сирии есть погибшие, заявил на брифинге в пятницу директор операций объединенного... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:28

2024-02-03T02:28

2024-02-03T02:28

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ирак

сша

сирия

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США предполагают, что в ходе ударов по позициям проиранских сил в Ираке и Сирии есть погибшие, заявил на брифинге в пятницу директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. "Мы наносили эти удары сегодня ночью, ожидая, что, вероятно, будут погибшие, из числа тех, кто связан с этими объектами", - сказал представитель Пентагона. По его словам, объекты, по которым были нанесены удары, по оценке Вашингтона, использовались как силами КСИР, так и проиранскими группировками. В ночь на субботу США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли. Источник РИА Новости в службах безопасности Ирака сообщил о гибели одного мирного жителя и ранении еще одного в результате удара ВС США в районе Эль-Каим на западе Ирака.

https://ria.ru/20240203/irak-1925155485.html

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в мире, ирак, сша, сирия, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году