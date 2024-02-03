https://ria.ru/20240203/ssha-1925155306.html

Пентагон не уточнил, возможны ли новые удары в ближайшие часы

Пентагон не уточнил, возможны ли новые удары в ближайшие часы - РИА Новости, 03.02.2024

Пентагон не уточнил, возможны ли новые удары в ближайшие часы

США не готовы сообщить о возможности новых ударов в ближайшие часы, но воздушные суда, участвовавшие в последних атаках, были отведены, заявил директор операций РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:13

2024-02-03T02:13

2024-02-03T02:13

в мире

сирия

сша

ирак

джон кирби

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не готовы сообщить о возможности новых ударов в ближайшие часы, но воздушные суда, участвовавшие в последних атаках, были отведены, заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс. "Скажу только, что сейчас все наши воздушные суда отведены", - сообщил он журналистам на вопрос о возможности новых ударов в ближайшее время. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, в свою очередь, сообщил, что новых ответных мер со стороны США можно ожидать "в ближайшие дни". "Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут", - сообщил он журналистам на брифинге. По словам Кирби, США пока не готовы говорить о числе погибших и раненых в результате ударов, но считают их успешными. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925155145.html

сирия

сша

ирак

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в мире, сирия, сша, ирак, джон кирби, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году