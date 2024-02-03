Белый дом заявил, что США уведомили Ирак перед ударами
Белый дом: США уведомляли Ирак перед нанесением ударов
© AP Photo / Susan WalshКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА новости. США предупреждали власти Ирака о предстоящих ударах по объектам в этой стране в ответ на атаку на базу ВС США в Иордании, сообщил журналистам в пятницу представитель Белого дома Джон Кирби.
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"Мы информировали иракское правительство заранее", - ответил он на вопрос, предупреждал ли Вашингтон о готовящейся операции. Представитель администрации не уточнил, предупреждали ли и сирийские власти.
Как заявил в связи с ударами Кирби, США ответными действиями на атаку своей базы в Иордании хотят послать сигнал о том, что атаки против американских военных "должны прекратиться". По его словам, последующие действия будут преследовать цель по уничтожению возможностей по проведению подобных актов.
Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.