https://ria.ru/20240203/ssha-1925154959.html

США не связывались с Ираном после атаки на свою базу, сообщил Белый дом

США не связывались с Ираном после атаки на свою базу, сообщил Белый дом - РИА Новости, 03.02.2024

США не связывались с Ираном после атаки на свою базу, сообщил Белый дом

США не связывали с Ираном после атаки на свою базу в Иордании, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T02:08

2024-02-03T02:08

2024-02-03T02:08

в мире

сша

иран

иордания

джон кирби

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не связывали с Ираном после атаки на свою базу в Иордании, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не связывались с Ираном после атаки, в результате которых погибли трое наших военных в Иордании", - сообщил Кирби в ходе специального брифинга. Как сообщалось, США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ним группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщило центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, иордания, джон кирби, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году