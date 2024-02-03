https://ria.ru/20240203/ssha-1925153927.html

Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке

Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке - РИА Новости, 03.02.2024

Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке

США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:57

2024-02-03T01:57

2024-02-03T08:19

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби. "Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Кирби, США пока не готовы говорить о числе погибших и раненых в результате ударов, но считают их успешными. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html

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в мире, сирия, сша, ирак, джон кирби, вооруженные силы сша