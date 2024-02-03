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Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке - РИА Новости, 03.02.2024
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:57
2024-02-03T01:57
2024-02-03T08:19
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби. "Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Кирби, США пока не готовы говорить о числе погибших и раненых в результате ударов, но считают их успешными. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
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в мире, сирия, сша, ирак, джон кирби, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Ирак, Джон Кирби, Вооруженные силы США
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
Белый дом: США выпустили 125 снарядов за полчаса и считают свои удары успешными