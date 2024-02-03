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Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке - РИА Новости, 03.02.2024
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01:57 03.02.2024 (обновлено: 08:19 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ssha-1925153927.html
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке - РИА Новости, 03.02.2024
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:57
2024-02-03T08:19
в мире
сирия
сша
ирак
джон кирби
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби. "Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут", - сообщил он журналистам на брифинге.По словам Кирби, США пока не готовы говорить о числе погибших и раненых в результате ударов, но считают их успешными. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
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в мире, сирия, сша, ирак, джон кирби, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Ирак, Джон Кирби, Вооруженные силы США
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке

Белый дом: США выпустили 125 снарядов за полчаса и считают свои удары успешными

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках первого удара по объектам в Ираке и Сирии применили свыше 125 снарядов за 30 минут, считают удары по объектам успешными, заявил координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби.
"Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции, выпустив более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут", - сообщил он журналистам на брифинге.
По словам Кирби, США пока не готовы говорить о числе погибших и раненых в результате ударов, но считают их успешными.
Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
На базе США в Сирии начался пожар после обстрела, сообщил источник
01:15
 
В миреСирияСШАИракДжон КирбиВооруженные силы США
 
 
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