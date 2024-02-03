https://ria.ru/20240203/ssha-1925153341.html

Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались

Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались - РИА Новости, 03.02.2024

Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались

Первые удары по целям в Ираке и Сирии, которые США стали наносить после недавней атаки на свою базу в Иордании, являются только началом ответных мер, пригрозил... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:42

2024-02-03T01:42

2024-02-03T01:42

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сша

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джо байден

ллойд остин

министерство обороны сша

вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Первые удары по целям в Ираке и Сирии, которые США стали наносить после недавней атаки на свою базу в Иордании, являются только началом ответных мер, пригрозил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Это начало нашего ответа", - говорится в его распространенном заявлении. Американский министр обороны добавил, что президент США Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях. "Это произойдет в то время и в том месте, которое мы выберем", - отметил он и подчеркнул, что США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/irak-1925153229.html

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в мире, сирия, сша, ирак, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году