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Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались - РИА Новости, 03.02.2024
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01:42 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925153341.html
Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались
Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались - РИА Новости, 03.02.2024
Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались
Первые удары по целям в Ираке и Сирии, которые США стали наносить после недавней атаки на свою базу в Иордании, являются только началом ответных мер, пригрозил... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:42
2024-02-03T01:42
в мире
сирия
сша
ирак
джо байден
ллойд остин
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Первые удары по целям в Ираке и Сирии, которые США стали наносить после недавней атаки на свою базу в Иордании, являются только началом ответных мер, пригрозил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Это начало нашего ответа", - говорится в его распространенном заявлении. Американский министр обороны добавил, что президент США Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях. "Это произойдет в то время и в том месте, которое мы выберем", - отметил он и подчеркнул, что США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20240203/irak-1925153229.html
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в мире, сирия, сша, ирак, джо байден, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Ирак, Джо Байден, Ллойд Остин, Министерство обороны США, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шеф Пентагона пригрозил, что атаки США по Ираку и Сирии только начались

Остин: удары в Ираке и Сирии после атаки на базу США стали лишь началом ответа

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Первые удары по целям в Ираке и Сирии, которые США стали наносить после недавней атаки на свою базу в Иордании, являются только началом ответных мер, пригрозил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Это начало нашего ответа", - говорится в его распространенном заявлении. Американский министр обороны добавил, что президент США Джо Байден уже отдал распоряжение о дополнительных действиях.
"Это произойдет в то время и в том месте, которое мы выберем", - отметил он и подчеркнул, что США предпримут все необходимые шаги для защиты своей страны, своих сил и интересов.
Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Американские военные в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Ираке обвинили США в нарушении суверенитета новыми ударами
01:40
 
В миреСирияСШАИракДжо БайденЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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