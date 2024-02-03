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В техасском городе на границе с Мексикой рассказали о миграционном кризисе

В техасском городе на границе с Мексикой рассказали о миграционном кризисе - РИА Новости, 03.02.2024

В техасском городе на границе с Мексикой рассказали о миграционном кризисе

В американском городке Игл-Пасс, который расположен на границе с Мексикой, сложно распознать арену яростного противоборства федерального центра и регионов,... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:37

2024-02-03T01:37

2024-02-03T01:37

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ИГЛ-ПАСС (Штат Техас, США), 3 фев - РИА Новости. В американском городке Игл-Пасс, который расположен на границе с Мексикой, сложно распознать арену яростного противоборства федерального центра и регионов, правящих демократов и оппозиционеров-республиканцев, оседлавших в гонке за Белый дом тему нелегальной миграции - самую горячую в избирательном сезоне 2024 года. В городке на 30 тысяч жителей базарный день. Небогатый местный люд покупает и продает фрукты и овощи, подержанный домашний скарб, дешевую одежду и игрушки, вряд ли задумываясь о порождённых здесь же и срезонировавших далеко за океаном пересудах о возможности второй гражданской войны и раскола США. "Нравится у нас? Это вы ещё нашу еду не пробовали", - белозубо смеются торговки. Прямо через дорогу от ярмарки выходного дня национальная гвардия штата Техас блокирует приграничный Шелби-парк, где берег реки Рио-Гранде перекрыт рядами контейнеров и мотками колючей проволоки. Отчаянным антимиграционным шагом местный губернатор-республиканец Грег Эбботт бросил вызов Белому дому, где считают охрану границы сферой федеральных полномочий и доказывают это в верховном суде. Периметр Шелби-парка охраняют немногочисленные бойцы на джипах: без танков, бронетранспортеров, артиллерии. Нет и видимых признаков противостояния с агентами федеральной пограничной службы. Без каких-либо помех власти штата продолжают тянуть вдоль берега оборонительную линию из контейнеров и проволоки. Работы идут уже за пределами парка - между пограничными автомобильным и железнодорожным мостами, где в окружении витков колючей проволоки пустует площадка для первичного оформления нелегальных мигрантов. Местные жители практически сплошь испаноязычны и имеют мексиканские корни. К происходящему они относятся неоднозначно. С одной стороны, считают, что проблему миграции надо решать, и согласны, что нововведения дают результат. С другой, жалеют мигрантов, сетуют на потерю Шелби-парка - излюбленного места своего досуга - и общее замедление бизнеса в городе, который кормится трансграничным транзитом. Виктор, чья семья держит небольшое кафе рядом с Шелби-парком, рассказывает, как ещё недавно мимо них шли мигранты группами по 8-10 человек, но сейчас их поток иссяк. "По выходным сюда целый день приезжали машины скорой помощи забирать пострадавших с порезами, почти утонувших, с переохлаждением. Мой коллега, который ещё подрабатывает в больнице, говорил, что они переполнены", - вспоминает он. Местная пресса полна жестокими историями: как в Рио-Гранде тонула мать с двумя детьми, бежавшая в США от мексиканских картелей, но нацгвардейцы якобы не пустили пограничников-федералов их спасти; как на мексиканский берег реки выбрасывает одежду и обувь тех, кому не повезло в погоне за американской мечтой. "Там установили буи с колючей проволокой снизу. Когда люди пытаются поднырнуть, то сильно травмируются", - говорит встреченный на рынке горожанин Марио Васкес. Сам он погибших и раненных не видел и вообще считает, что "не так уж много мигрантов было - это все СМИ преувеличили". Установка буев на реке - ещё одна инициатива техасских властей. Они с марта 2021 года проводят собственную операцию "Одинокая звезда", разуверившись в способности демократической администрации в Вашингтоне перекрыть поток мигрантов, сравниваемый уже со вторым великим переселением народов. Пограничная статистика, которую цитируют газеты, как-то насчитала 13 тысяч мигрантов, прошедших только через Игл-Пасс за одну неделю. "Они были мирные. В основном из Гватемалы, Гондураса. Никакого насилия, ничего плохого от них мы не видели", - рассказывает Васкес. Ресторатор Виктор мигрантов тоже не демонизирует, но считает, что останавливать их могла бы и соседняя Мексика. "Они и в Мексике нелегалы, большинство из них - из Южной, Центральной Америки, Кубы. Я не понимаю, почему Мексика их к себе пускает. Если их не будут туда пускать, не станет никаких караванов, пробивающихся сюда к нам", - говорит он. "Не то чтобы я желал им плохого. Я знаю, что некоторые идут из-за экономических трудностей, а кто-то бежит от преследования картелями, спасая свои жизни. У них убиты родственники, они на очереди, вот и ищут убежища", - добавил собеседник агентства. Оказавшись на американской стороне, нелегалы идут сдаваться властям, зная, что в подавляющем большинстве случаев их не депортируют, а оставят на свободе дожидаться судебного рассмотрения запросов на политическое убежище. Ожидание обычно растягивается на годы, на протяжении которых мигранты имеют право трудиться в США, где сейчас рекордно низкая безработица, а минимальные зарплаты даже на неквалифицированных позициях могут превышать 20 долларов в час. Зная все это, республиканцы, в том числе практики пограничной политики из Техаса, видят свою задачу в том, чтобы в принципе не пускать нелегалов в страну. О чем жалеют горожане, так это о закрытом Шелби-парке. Раньше там устраивали пикники, играли в футбол и бейсбол, проводили Noches Mexicanas - весенний фестиваль с живой музыкой, вкусной едой, торговлей сувенирами. Мэрия все ещё вроде бы планирует развернуть в парке площадку для наблюдения за полным солнечным затмением, которое будет во всей красе видно из Игл-Пасс 8 апреля. "Они (нацгвардейцы) тут все подминают под себя - реку и окрестности… Все ходили на рыбалку туда, а сейчас полностью перекрыто. Но, думаю, им пришлось это сделать, они были вынуждены так поступить", - сетует Васкес. Техасская фронда получила поддержку всех остальных республиканских штатов, республиканского большинства в палате представителей, вероятного республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа и рядовых республиканцев, которые снарядили автоколонну в Игл-Пасс и приезжают по отдельности. Один из них - 70-летний житель крупного техасского города Далласа - рассказал, как в 1990-х ездил в Москву, покупал матрешки на Красной площади, смотрел на ледяные скульптуры и общался с милицией. Он представился Джеком, сымитировав русский акцент. До мексиканской границы Джек добрался, чтобы самому увидеть, о чем так много говорят в новостях. "Это наша страна, а мы позволяем всем подряд пересекать наши границы… Выборы точно это остановят, но нужно действовать сейчас, не давать им ещё одного года. К нам и так за три года пробралось восемь миллионов, и к ним вполне могут ещё добавиться четыре-пять миллионов", - сказал Джек. "Это жизни моих детей, внуков. Я неплохо пожил, теперь их очередь жить… Вот они (мигранты) заходят сюда, тут тепло - их можно разместить прямо в таких парках, а дальше на севере холодно - их придется селить в школах, а школьников переводить на онлайн-обучение. У детишек не будет возможности заниматься в классах", - ответил Джек на вопрос, чем его страшит неконтролируемая миграция. Торговец на рынке подмигивает и советует отъехать подальше от Игл-Пасс. Там, по его словам, даже в Техасе, не говоря об Аризоне и Калифорнии, граница по-прежнему нараспашку и нелегалы ходят толпами. "А у нас что? Политика. Здесь люди устроили шоу. Шоу - вот, что это такое", - говорит он.

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924911500.html

https://ria.ru/20240201/texas-1924842460.html

https://ria.ru/20240201/tekhas-1924697285.html

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в мире, мексика, сша, техас, дональд трамп