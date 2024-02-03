https://ria.ru/20240203/ssha-1925152264.html

Прокурор и обвинитель в деле Трампа признали свои личные отношения

Прокурор и обвинитель в деле Трампа признали свои личные отношения - РИА Новости, 03.02.2024

Прокурор и обвинитель в деле Трампа признали свои личные отношения

Окружной прокурор столицы американского штата Джорджия Фани Уиллис и спецпрокурор Норман Уэйд, который был назначен ею на роль обвинителя в деле против... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:32

2024-02-03T01:32

2024-02-03T01:32

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Окружной прокурор столицы американского штата Джорджия Фани Уиллис и спецпрокурор Норман Уэйд, который был назначен ею на роль обвинителя в деле против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в местные выборы, признались в связи друг с другом, следует из судебных документов. "В 2022 году у нас с окружным прокурором Уиллис сложились личные отношения в дополнение к нашим профессиональным связям и дружбе", - указывал Уэйд в своих письменных показаниях, представленных в судебную инстанцию. Уиллис со своей стороны также признала наличие "личных отношений" с Уэйдом, но отметила, что у них не было ни общих счетов или совместного домашнего хозяйства. Одновременно с признанием личных отношений, Уиллис отвергла заявления о том, что они могли влиять на ход дела, назвав подобные обвинения "беспочвенными" и "непристойными", обратившись к судье с просьбой отклонить ходатайства Трампа и других обвиняемых по его делу о дисквалификации как себя, так и Уэйда. Ранее Уиллис уличили в романтической связи со спецпрокурором Норманом Уэйдом, ведущим делом против Трампа. Уиллис, впервые появившись на публике после обвинений в свой адрес заявила, что все люди "небезупречные грешники, недостойные, несовершенные", и нужно позволять им "оступиться". Фигуранты дела настаивают на необходимости отстранить Уиллис. По данным адвокатов обвиняемых, Уиллис и Уэйд вместе путешествовали по Калифорнии, Флориде и Карибским островам, а также сожительствовали в местах, не принадлежащих никому из них, поддерживая "неправильный и тайный" характер отношений. Сам Трамп назвал отвратительной эту информацию, отметив, что дело против него является "охотой на ведьм" и вмешательством в выборы со стороны действующего президента США Джо Байдена, который "не может победить честно". Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Им инкриминируется, в частности, давление на должностных лиц штата, чтобы те нашли им не достающие для победы голоса, и попытки сформировать альтернативный список выборщиков.

https://ria.ru/20240202/tramp-1925118509.html

https://ria.ru/20240131/tramp-1924476913.html

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в мире, джорджия, сша, калифорния, дональд трамп, джо байден