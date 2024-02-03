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Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.02.2024
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01:20 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925151114.html
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.02.2024
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке
Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:20
2024-02-03T01:20
в мире
сша
иордания
джо байден
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден. "Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем", - говорится в заявлении Байдена. Он подчеркнул, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке", но те, кто желают навредить стране, должны знать, что на подобные действия последует реакция. В администрации ранее сообщали, что ответ США не ограничится действиями одного дня. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
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в мире, сша, иордания, джо байден, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иордания, Джо Байден, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке

Байден: ответные действия США на атаку базы в Иордании продолжатся

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден.
«
"Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем", - говорится в заявлении Байдена.
Он подчеркнул, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке", но те, кто желают навредить стране, должны знать, что на подобные действия последует реакция.
В администрации ранее сообщали, что ответ США не ограничится действиями одного дня.
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
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01:15
 
В миреСШАИорданияДжо БайденМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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