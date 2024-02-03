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Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке

Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 03.02.2024

Байден заявил, что США продолжат ответные действия на Ближнем Востоке

Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:20

2024-02-03T01:20

2024-02-03T01:20

в мире

сша

иордания

джо байден

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Ответные действия США на атаку на базу в Иордании продолжатся, Вашингтон не оставит подобные акты без реакции, хотя не ищет конфликта на Ближнем Востоке, заявил американский президент Джо Байден. "Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем", - говорится в заявлении Байдена. Он подчеркнул, что "США не ищут конфликта на Ближнем Востоке", но те, кто желают навредить стране, должны знать, что на подобные действия последует реакция. В администрации ранее сообщали, что ответ США не ограничится действиями одного дня. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании ранее поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), сообщало центральное командование Пентагона. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии. В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании были атакованы беспилотником. По данным Пентагона, в результате атаки погибли три военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html

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в мире, сша, иордания, джо байден, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году