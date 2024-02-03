https://ria.ru/20240203/ssha-1925150963.html

США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ

США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ

США не планируют наносить удары по территории Ирана в рамках ответных мер за недавнюю атаку боевиков на свою базу в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:16

2024-02-03T01:16

2024-02-03T06:46

в мире

сирия

сша

ирак

вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0e/1758972172_0:216:2940:1870_1920x0_80_0_0_5a0e72d31cbb76be04764763115764a9.jpg

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не планируют наносить удары по территории Ирана в рамках ответных мер за недавнюю атаку боевиков на свою базу в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. "США не будут наносить удары по Ирану, только фокусируются на целях за пределами страны", - говорится в публикации. Возможный удар по Ирану, как уточнили в Белом доме, стал бы "огромной эскалацией", по этой причине его нанесение считает маловероятным. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html

сирия

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году