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США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ
США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ
США не планируют наносить удары по территории Ирана в рамках ответных мер за недавнюю атаку боевиков на свою базу в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:16
2024-02-03T01:16
2024-02-03T06:46
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США не планируют наносить удары по территории Ирана в рамках ответных мер за недавнюю атаку боевиков на свою базу в Иордании, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации. "США не будут наносить удары по Ирану, только фокусируются на целях за пределами страны", - говорится в публикации. Возможный удар по Ирану, как уточнили в Белом доме, стал бы "огромной эскалацией", по этой причине его нанесение считает маловероятным. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925150819.html
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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США не будут наносить удары по Ирану, сообщают СМИ
CNN: США не будут наносить удары по Ирану в ответ на атаку на базу в Иордании