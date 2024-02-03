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Авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей - РИА Новости, 03.02.2024
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00:54 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/ssha-1925148610.html
Авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей
Авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей - РИА Новости, 03.02.2024
Авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей
США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:54
2024-02-03T00:54
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM). "Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов", - сообщило командование в распространенном заявлении. Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), проинформировал CENTCOM. Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
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в мире, сша, ирак, сирия, вооруженные силы сша
В мире, США, Ирак, Сирия, Вооруженные силы США
Авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей

CENTCOM: авиация США поразила в Ираке и Сирии 85 целей, потратив 125 боеприпасов

© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor HarrisonИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Air Force / StaffSgt. Taylor Harrison
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии, заявило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
«
"Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов", - сообщило командование в распространенном заявлении.
Мишенями США стали объекты КСИР и связанных с ними группировок. Удары были нанесены около 16.00 пятницы по времени восточного побережья США (00.00 мск субботы), проинформировал CENTCOM.
Как заявили американские военные, среди пораженных американской авиацией целей - командные пункты, разведывательные центры, хранилища ракет и беспилотников, а также иные объекты, задействованные в обеспечении работы цепочек поставок боеприпасов для КСИР и союзных им формирований в Ираке и Сирии.
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