https://ria.ru/20240203/ssha-1925146401.html

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу - РИА Новости, 03.02.2024

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу

США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T00:30

2024-02-03T00:30

2024-02-03T00:38

в мире

сша

иордания

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в Пентагоне."Сейчас они начались", - сказал представитель оборонного ведомства.В Пентагоне объяснили РИА Новости, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.

https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html

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в мире, сша, иордания, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году