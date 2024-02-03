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США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу - РИА Новости, 03.02.2024
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:30
2024-02-03T00:30
2024-02-03T00:38
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в Пентагоне."Сейчас они начались", - сказал представитель оборонного ведомства.В Пентагоне объяснили РИА Новости, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
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в мире, сша, иордания, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иордания, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
Пентагон: США наносят удары на Ближнем Востоке из-за атаки на базу в Иордании