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США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу - РИА Новости, 03.02.2024
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00:30 03.02.2024 (обновлено: 00:38 03.02.2024)
https://ria.ru/20240203/ssha-1925146401.html
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу - РИА Новости, 03.02.2024
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:30
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в мире
сша
иордания
министерство обороны сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в Пентагоне."Сейчас они начались", - сказал представитель оборонного ведомства.В Пентагоне объяснили РИА Новости, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.
https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
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в мире, сша, иордания, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Иордания, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу

Пентагон: США наносят удары на Ближнем Востоке из-за атаки на базу в Иордании

© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan SheldonАмериканская авиабаза Эрбиль в Ираке
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
© Public domain/ Sgt. 1st Class Ryan Sheldon
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на недавнюю атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщили РИА Новости в Пентагоне.
"Сейчас они начались", - сказал представитель оборонного ведомства.
Американский авиаудар на востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
В Сирии сообщили о гибели нескольких человек в результате ударов США
00:18
В Пентагоне объяснили РИА Новости, что сообщения СМИ об ударах были преждевременными.
 
В миреСШАИорданияМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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