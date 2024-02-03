https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html

Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ

Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ - РИА Новости, 03.02.2024

Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ

Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T17:33

2024-02-03T17:33

2024-02-03T17:33

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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) специалистами космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом. Аппарат, получивший название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), разработан компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань, является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет иметь возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. Вместе с тем ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, а также спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20". Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.

https://ria.ru/20240120/sputnik-1922491000.html

https://ria.ru/20240112/raketa-1920852474.html

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