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Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ - РИА Новости, 03.02.2024
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17:33 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/sputnik-1925232215.html
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ - РИА Новости, 03.02.2024
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ
Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T17:33
2024-02-03T17:33
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тайюань
гуандун
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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Центральное телевидение Китая. Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) специалистами космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом. Аппарат, получивший название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), разработан компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань, является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет иметь возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей. Вместе с тем ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, а также спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20". Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.
https://ria.ru/20240120/sputnik-1922491000.html
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китай, тайюань, гуандун, в мире
Китай, Тайюань, Гуандун, В мире
Китай вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ

Китай успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с ИИ

© Fotolia / VadimsadovskiСпутники на Земной орбите
Спутники на Земной орбите - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Fotolia / Vadimsadovski
Спутники на Земной орбите. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 фев – РИА Новости. Китай в субботу успешно вывел на орбиту первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ), сообщает Центральное телевидение Китая.
Запуск состоялся в 11.06 по местному времени (6.06 мск) специалистами космодрома Тайюань в морской акватории у побережья города Янцзян южной китайской провинции Гуандун. Ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на запланированную орбиту 9 спутников, в числе которых был и аппарат с искусственным интеллектом.
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Аппарат, получивший название "Жунпяо" (второе название "Синшидай-18"), разработан компанией Guoxing Aerospace Technology из города Чэнду юго-западной провинции Сычуань, является спутником с интегрированной сетью зондирования и предназначен для проверки алгоритма synaesthesia fusion AI на орбите. Спутник будет иметь возможности удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.
Вместе с тем ракета-носитель "Цзелун-3" вывела на орбиту египетский спутник NExSat-1, а также спутники DRO-L, "Чжисин-2A", "Дунфан Хуэйянь", спутники "Вэйхай-1" и "Вэйхай-2", а также "Синшидай-19" и "Синшидай-20".
Для ракет-носителей "Цзелун-3" миссия стала третьим запуском.
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