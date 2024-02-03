https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925163404.html
Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском
Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.02.2024
Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском
На артемовском участке фронта в Донбассе снизилась активность артиллерии ВСУ, благодаря этому экипажи БМП могут работать ближе к позициям противника, рассказал... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T06:32
2024-02-03T06:32
2024-02-03T07:40
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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 фев — РИА Новости. На артемовском участке фронта в Донбассе снизилась активность артиллерии ВСУ, благодаря этому экипажи БМП могут работать ближе к позициям противника, рассказал РИА Новости командир бронегруппы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Баркас"."Благодаря успехам, достигнутым в активной обороне, силы, наносящие поражения нам, заметно снизили точность, и теперь мы можем позволить себе увеличить время нашей огневой работы по противнику", — рассказал командир.Он уточнил, что ранее ВСУ вели более эффективную контрбатарейную борьбу на этом участке, но постепенное отодвигание украинской артиллерии от линии фронта привело к снижению точности и количества "прилетов" со стороны противника."Благодаря этому успеваем доработать полный конвейер боеприпасов и спокойно уйти, а также не боясь получить поражения во время отката. Это связанно с тем, что мы выдавливаем противника, он отходит, и мы можем продвигаться ближе к переднему краю, ближе непосредственно к первому эшелону линии боевого соприкосновения и эффективней поражать цели, прикрывать пехоту", — пояснил "Баркас".По его словам, так как полетное время снаряда уменьшилось, соответственно, точность огня российских экипажей БМП возросла в разы."У нас имеется множество огневых позиций, а также обманные позиции, запасные позиции, и, соответственно, противник отодвигается от нас, для того чтобы охватывать большую дальность, наносить поражения по более отдаленным целям. Мы также перемещаемся ближе к противнику и продолжаем свою работу", — добавил он.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные ежедневно уничтожают десятки солдат ВСУ и несколько единиц различной украинской техники на Артемовском направлении.
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Украина
Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском
Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на Артемовском направлении
АРТЕМОВСК (ДНР), 3 фев — РИА Новости. На артемовском участке фронта в Донбассе снизилась активность артиллерии ВСУ, благодаря этому экипажи БМП могут работать ближе к позициям противника, рассказал РИА Новости командир бронегруппы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Баркас".
«
"Благодаря успехам, достигнутым в активной обороне, силы, наносящие поражения нам, заметно снизили точность, и теперь мы можем позволить себе увеличить время нашей огневой работы по противнику", — рассказал командир.
Он уточнил, что ранее ВСУ вели более эффективную контрбатарейную борьбу на этом участке, но постепенное отодвигание украинской артиллерии от линии фронта привело к снижению точности и количества "прилетов" со стороны противника.
"Благодаря этому успеваем доработать полный конвейер боеприпасов и спокойно уйти, а также не боясь получить поражения во время отката. Это связанно с тем, что мы выдавливаем противника, он отходит, и мы можем продвигаться ближе к переднему краю, ближе непосредственно к первому эшелону линии боевого соприкосновения и эффективней поражать цели, прикрывать пехоту", — пояснил "Баркас".
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По его словам, так как полетное время снаряда уменьшилось, соответственно, точность огня российских экипажей БМП возросла в разы.
"У нас имеется множество огневых позиций, а также обманные позиции, запасные позиции, и, соответственно, противник отодвигается от нас, для того чтобы охватывать большую дальность, наносить поражения по более отдаленным целям. Мы также перемещаемся ближе к противнику и продолжаем свою работу", — добавил он.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные ежедневно уничтожают десятки солдат ВСУ и несколько единиц различной украинской техники на Артемовском направлении.
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