https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925163404.html

Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском

Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 03.02.2024

Военные отмечают снижение активности артиллерии ВСУ под Артемовском

На артемовском участке фронта в Донбассе снизилась активность артиллерии ВСУ, благодаря этому экипажи БМП могут работать ближе к позициям противника, рассказал... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T06:32

2024-02-03T06:32

2024-02-03T07:40

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АРТЕМОВСК (ДНР), 3 фев — РИА Новости. На артемовском участке фронта в Донбассе снизилась активность артиллерии ВСУ, благодаря этому экипажи БМП могут работать ближе к позициям противника, рассказал РИА Новости командир бронегруппы 150-й гвардейской дивизии Южной группировки войск с позывном "Баркас"."Благодаря успехам, достигнутым в активной обороне, силы, наносящие поражения нам, заметно снизили точность, и теперь мы можем позволить себе увеличить время нашей огневой работы по противнику", — рассказал командир.Он уточнил, что ранее ВСУ вели более эффективную контрбатарейную борьбу на этом участке, но постепенное отодвигание украинской артиллерии от линии фронта привело к снижению точности и количества "прилетов" со стороны противника."Благодаря этому успеваем доработать полный конвейер боеприпасов и спокойно уйти, а также не боясь получить поражения во время отката. Это связанно с тем, что мы выдавливаем противника, он отходит, и мы можем продвигаться ближе к переднему краю, ближе непосредственно к первому эшелону линии боевого соприкосновения и эффективней поражать цели, прикрывать пехоту", — пояснил "Баркас".По его словам, так как полетное время снаряда уменьшилось, соответственно, точность огня российских экипажей БМП возросла в разы."У нас имеется множество огневых позиций, а также обманные позиции, запасные позиции, и, соответственно, противник отодвигается от нас, для того чтобы охватывать большую дальность, наносить поражения по более отдаленным целям. Мы также перемещаемся ближе к противнику и продолжаем свою работу", — добавил он.В пятницу в Минобороны сообщили, что российские военные ежедневно уничтожают десятки солдат ВСУ и несколько единиц различной украинской техники на Артемовском направлении.

https://ria.ru/20240203/plennye-1925160971.html

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