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Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском - РИА Новости, 03.02.2024
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:33
2024-02-03T05:33
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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков фронта на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - сообщили в МО РФ.Там добавили, что боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели. "Расчет одной из 152-миллиметровых гаубиц уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
МО: российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
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"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков фронта на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.
"Расчет одной из 152-миллиметровых гаубиц уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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