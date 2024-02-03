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Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском - РИА Новости, 03.02.2024
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05:33 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925161803.html
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском - РИА Новости, 03.02.2024
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском
Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:33
2024-02-03T05:33
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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. &quot;Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; на одном из участков фронта на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения&quot;, - сообщили в МО РФ.Там добавили, что боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели. "Расчет одной из 152-миллиметровых гаубиц уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском

МО: российская артиллерия уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" под Купянском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил РФ
Артиллеристы Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 фев – РИА Новости. Артиллерия группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила самоходку ВСУ "Гвоздика" ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
«

"Военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" на одном из участков фронта на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции обнаружили сосредоточение артиллерии и боевиков ВСУ и передали точные координаты на командный пункт артиллерии для дальнейшего уничтожения", - сообщили в МО РФ.

Там добавили, что боевую задачу выполнили артиллеристы на самоходных гаубицах "Мста-С". Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении замаскированной цели.
"Расчет одной из 152-миллиметровых гаубиц уничтожил самоходную гаубицу 2С1 "Гвоздика" ВСУ вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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