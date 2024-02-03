https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925161111.html

Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.02.2024

Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротации боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T05:05

2024-02-03T05:05

2024-02-03T05:05

специальная военная операция на украине

старомайорское

александр гордеев (полковник)

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротации боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении … В течение суток пресечены четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны в районе Урожайного. Кроме того, уничтожены два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного. "Потери противника составили: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две буксируемые гаубицы Д-30, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа, более 100 военнослужащих", - добавил Гордеев.

https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925160609.html

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старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф