https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925161111.html
Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 03.02.2024
Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротации боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T05:05
2024-02-03T05:05
2024-02-03T05:05
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротации боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении … В течение суток пресечены четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя", - сказал Гордеев.Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны в районе Урожайного. Кроме того, уничтожены два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного. "Потери противника составили: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две буксируемые гаубицы Д-30, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа, более 100 военнослужащих", - добавил Гордеев.
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925160609.html
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старомайорское, александр гордеев (полковник), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Старомайорское, Александр Гордеев (полковник), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Войска пресекли попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
Войска пресекли четыре попытки ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие пресекли четыре попытки украинских войск усилить передовые позиции и провести ротации боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять боевые задачи на Южнодонецком направлении … В течение суток пресечены четыре попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации боевиков в районах Старомайорского и Ровнополя", - сказал Гордеев.
Он добавил, что ударами бомбардировочной авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были поражены опорные пункты и места скопления живой силы 58-й мотопехотной и 127-й бригады территориальной обороны в районе Урожайного. Кроме того, уничтожены два пункта временной дислокации и пункт управления беспилотной авиацией в районе Водяного.
"Потери противника составили: самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две буксируемые гаубицы Д-30, два автомобиля, два беспилотных летательных аппарата самолётного типа, более 100 военнослужащих", - добавил Гордеев.
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