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Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.02.2024
Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
Артиллеристы-десантники уничтожили два пункта временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T04:04
2024-02-03T04:04
2024-02-03T08:57
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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили два пункта временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.Огонь корректировался при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. "Сегодня нам пришли две цели — это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много противников", — сказал командир орудия с позывным Роман.По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинские войска потеряли на Херсонском направлении около 35 солдат, танк, американскую артиллерийскую систему М777 и две самоходные артустановки "Гвоздика".
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Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
МО: десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили два пункта временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны.
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"В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.
Огонь корректировался при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение.
"Сегодня нам пришли две цели — это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много противников", — сказал командир орудия с позывным Роман.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинские войска потеряли на Херсонском направлении около 35 солдат, танк, американскую артиллерийскую систему М777 и две самоходные артустановки "Гвоздика".
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