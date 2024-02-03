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Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 03.02.2024

Десантники уничтожили пункты дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники уничтожили два пункта временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T04:04

2024-02-03T04:04

2024-02-03T08:57

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ЛУГАНСК, 3 фев — РИА Новости. Артиллеристы-десантники уничтожили два пункта временной дислокации и личный состав ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны. "В ходе выполнения боевых задач десантники артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящимся под контролем украинских формирований", — рассказали в ведомстве.Огонь корректировался при помощи беспилотника, который также зафиксировал попадание в цель и ее уничтожение. "Сегодня нам пришли две цели — это районы временного размещения личного состава ВСУ на том берегу. Мы по ним отработали с минимальной корректировкой. Поразили по заданным координатам. Результат нам уже передали по радиостанции. Уничтожили много противников", — сказал командир орудия с позывным Роман.По информации Минобороны, за предыдущие сутки украинские войска потеряли на Херсонском направлении около 35 солдат, танк, американскую артиллерийскую систему М777 и две самоходные артустановки "Гвоздика".

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