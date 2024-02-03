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В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду - РИА Новости, 03.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:09 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/spetsoperatsiya-1925145151.html
В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду
В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду - РИА Новости, 03.02.2024
В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду
Рядовой Иван Матюхин из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:09
2024-02-03T00:09
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рядовой Иван Матюхин из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий спецоперации, обнаружил готовящуюся засаду украинских военных и прогнал их с тыла, рассказали в Минобороны России. "В ходе марша в заданный район Иван обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду", - говорится в сообщении. Отмечается, что Матюхин мгновенно сориентировался в ситуации и принял решение атаковать врага первым. "Иван Матюхин вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя", - добавили в МО РФ. В российском военном ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду и довести колонну в заданный район без потерь. Минобороны рассказало ещё об одном герое СВО - младшем сержанте пулемётного расчёта Максиме Лачкове. Его батальонная тактическая группа вела оборонительный бой в районе одного из населенных пунктов. Противник при этом попытался штурмовать позиций российских подразделений. "Один из снарядов упал вблизи от пулеметного расчета, в результате чего один из военнослужащих получил осколочное ранение. Младший сержант Лачков, сориентировавшись в обстановке, незамедлительно оказал первую помощь боевому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой, уничтожив двух боевиков, осуществляющих корректировку артиллерии противника по позициям российских подразделений", - сообщили в МО РФ. Таким образом атака противника была сорвана, благодаря действиям Лачкова удалось спасти жизнь сослуживца и не допустить прорыва обороны наших войск, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20240203/svo-1925123454.html
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем украинскую засаду

В Минобороны рассказали о рядовом, сорвавшем в ходе СВО украинскую засаду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Рядовой Иван Матюхин из группы охранения колонны, доставлявшей боеприпасы для батальонной тактической группы российских войск в район активного ведения боевых действий спецоперации, обнаружил готовящуюся засаду украинских военных и прогнал их с тыла, рассказали в Минобороны России.
«
"В ходе марша в заданный район Иван обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских боевиков, готовящих засаду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Матюхин мгновенно сориентировался в ситуации и принял решение атаковать врага первым.
"Иван Матюхин вместе с группой, совершив маневр, вышли в тыл боевиков и, застигнув противника врасплох, уничтожили часть живой силы и технику боевиков. Понеся значительные потери, украинские боевики спешно покинули поле боя", - добавили в МО РФ.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что смелые и решительные действия Матюхина позволили сорвать готовящуюся засаду и довести колонну в заданный район без потерь.
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Минобороны рассказало ещё об одном герое СВО - младшем сержанте пулемётного расчёта Максиме Лачкове.
Его батальонная тактическая группа вела оборонительный бой в районе одного из населенных пунктов. Противник при этом попытался штурмовать позиций российских подразделений.
"Один из снарядов упал вблизи от пулеметного расчета, в результате чего один из военнослужащих получил осколочное ранение. Младший сержант Лачков, сориентировавшись в обстановке, незамедлительно оказал первую помощь боевому товарищу, организовал его эвакуацию и продолжил вести бой, уничтожив двух боевиков, осуществляющих корректировку артиллерии противника по позициям российских подразделений", - сообщили в МО РФ.
Таким образом атака противника была сорвана, благодаря действиям Лачкова удалось спасти жизнь сослуживца и не допустить прорыва обороны наших войск, указывается в сообщении.
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