https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html

"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад

"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад - РИА Новости, 03.02.2024

"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад

Политические скандалы, вызванные Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины, рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных... РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:00

2024-02-03T01:00

2024-02-03T01:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сергей кривонос

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772040_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_5b1d8b3a54a02cc1ed79cff9c667d76f.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Политические скандалы, вызванные Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины, рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Вышка".Интервьюер задала офицеру вопрос о восприятии Западом политической борьбы на Украине, в первую очередь событий вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Залужного."Они (Запад. — Прим. ред.) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины. — Прим. ред.)", — рассказал генерал.Кривонос считает, что Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны Запада. По его словам, зачастую только союзники могут удержать украинское руководство от "бестолковых" решений.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html

https://ria.ru/20240202/kiev-1925141302.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины