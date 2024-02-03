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"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад - РИА Новости, 03.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/skandal-1925148928.html
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад - РИА Новости, 03.02.2024
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад
Политические скандалы, вызванные Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины, рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных... РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:00
2024-02-03T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Политические скандалы, вызванные Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины, рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Вышка".Интервьюер задала офицеру вопрос о восприятии Западом политической борьбы на Украине, в первую очередь событий вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Залужного.&quot;Они (Запад. — Прим. ред.) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины. — Прим. ред.)&quot;, — рассказал генерал.Кривонос считает, что Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны Запада. По его словам, зачастую только союзники могут удержать украинское руководство от "бестолковых" решений.По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
https://ria.ru/20240202/vsu-1925114421.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
"Они очумели". Генерал ВСУ раскрыл, чем Зеленский ошеломил Запад

Генерал ВСУ Кривонос: политические скандалы в Киеве шокируют Запад

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Политические скандалы, вызванные Владимиром Зеленским, ошеломляют западных союзников Украины, рассказал бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Вышка".
Интервьюер задала офицеру вопрос о восприятии Западом политической борьбы на Украине, в первую очередь событий вокруг несостоявшейся отставки главкома ВСУ Залужного.
«

"Они (Запад. — Прим. ред.) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определенных поступков непосредственно Офиса президента (Украины. — Прим. ред.)", — рассказал генерал.

Кривонос считает, что Киев нуждается в постоянных одергиваниях со стороны Запада. По его словам, зачастую только союзники могут удержать украинское руководство от "бестолковых" решений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
На радость Москве. Зеленскому вынесли серьезное предупреждение
Вчера, 19:28
По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
По данным CNN, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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