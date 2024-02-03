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На базе США в Сирии начался пожар после обстрела, сообщил источник
На базе США в Сирии начался пожар после обстрела, сообщил источник - РИА Новости, 03.02.2024
На базе США в Сирии начался пожар после обстрела, сообщил источник
Пожар начался на американской базе на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии после ракетного обстрела, заявил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:15
2024-02-03T01:15
2024-02-03T08:24
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ДАМАСК, 3 фев — РИА Новости. Пожар начался на американской базе на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии после ракетного обстрела, заявил РИА Новости местный источник. Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. "Американская база на месторождении газа "Конико" в Дейр-эз-Зоре была обстреляна четырьмя ракетами, на ней начался пожар", — сказал источник. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925146401.html
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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США
На базе США в Сирии начался пожар после обстрела, сообщил источник
На базе США на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела