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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
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01:04 03.02.2024
https://ria.ru/20240203/siriya-1925150205.html
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:04
2024-02-03T01:04
в мире
сирия
сша
ирак
вооруженные силы сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", - говорится в сообщении телеканала. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
https://ria.ru/20240203/ssha-1925146401.html
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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ

Al Mayadeen: База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen.
«
"Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Американская авиабаза Эрбиль в Ираке
США начали наносить удары на Ближнем Востоке в ответ на атаку на базу
00:30
 
В миреСирияСШАИракВооруженные силы СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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