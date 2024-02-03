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База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T01:04
2024-02-03T01:04
2024-02-03T01:04
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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", - говорится в сообщении телеканала. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Ирак, Вооруженные силы США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ
Al Mayadeen: База США на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу