https://ria.ru/20240203/siriya-1925150205.html

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ - РИА Новости, 03.02.2024

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщают СМИ

Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. РИА Новости, 03.02.2024

2024-02-03T01:04

2024-02-03T01:04

2024-02-03T01:04

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вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 3 фев - РИА Новости. Американская база на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает телеканал Al Mayadeen. "Американская база на месторождении газа "Конико" на востоке Дейр-эз-Зора подверглась ракетному обстрелу", - говорится в сообщении телеканала. Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники атаковали позиции союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что несколько человек погибли в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что США в рамках ответных ударов на атаку по своей военной базе в Иордании в пятницу поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

https://ria.ru/20240203/ssha-1925146401.html

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в мире, сирия, сша, ирак, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году