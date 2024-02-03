https://ria.ru/20240203/siriya-1925145582.html
В Сирии сообщили о гибели нескольких человек в результате ударов США
В Сирии сообщили о гибели нескольких человек в результате ударов США - РИА Новости, 03.02.2024
В Сирии сообщили о гибели нескольких человек в результате ударов США
В результате ударов США на границе Сирии с Ираком погибли несколько человек, передает местный Telegram-канал Al Akhbar. РИА Новости, 03.02.2024
2024-02-03T00:18
2024-02-03T00:18
2024-02-03T08:20
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КАИР, 3 фев — РИА Новости. В результате ударов США на границе Сирии с Ираком погибли несколько человек, передает местный Telegram-канал Al Akhbar."Несколько человек погибли, есть раненые при американской агрессии против ряда позиций в (Сирийской. — Прим. ред.) пустыне и на сирийско-иракской границе", — говорится в сообщении.Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.Помимо этого, по информации источника РИА Новости, в результате обстрелов США в районе Эль-Каим на западе Ирака погиб мирный житель, еще один получил ранения. Он добавил, что целью Штатов мог быть штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар.При этом, как указал другой собеседник агентства, на американской базе на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела.По данным Центрального командования ВС США, американские войска поразили более 85 целей, среди которых — КСИР и связанные с ним группировки. Президент Джо Байден пообещал продолжить обстрелы в ответ на удары по своим силам в регионе. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил, что "это только начало".В Белом доме добавили, что для атаки американская армия применила 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут. Тем не менее там не стали уточнять количество погибших и раненых в результате обстрела, но назвали его "успешным".Кроме того, в американской администрации заверили, что заранее предупредили Ирак о нанесении ударов. В поступившем РИА Новости заявлении представителя главнокомандующего вооруженных сил Ирака Яхьи Абдаллы при этом говорится, что обстрел представляет собой нарушение суверенитета страны и подрыв усилий Багдада стабилизировать ситуацию, а также угрожает Ираку и всему региону непредвиденными последствиями.Накануне телеканал CBS со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
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в мире, сша, сирия, ирак, дейр-эз-зор (мухафаза)
В мире, США, Сирия, Ирак, Дейр-эз-Зор (мухафаза)
В Сирии сообщили о гибели нескольких человек в результате ударов США
Al Akhbar: при ударах США по позициям в Сирии погибли несколько человек
КАИР, 3 фев — РИА Новости.
В результате ударов США на границе Сирии с Ираком погибли несколько человек, передает местный Telegram-канал Al Akhbar
.
"Несколько человек погибли, есть раненые при американской агрессии против ряда позиций в (Сирийской. — Прим. ред.) пустыне и на сирийско-иракской границе", — говорится в сообщении.
Ранее источник заявил РИА Новости, что беспилотники ударили по позициям союзных сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор. Дроны, вероятно, запустили с американской базы на месторождении нефти "Омар" в Дейр-эз-Зоре. Кроме того, добавил собеседник агентства, военные самолеты атаковали союзников Дамаска возле Айн-Али в этой же провинции.
Помимо этого, по информации источника РИА Новости, в результате обстрелов США в районе Эль-Каим на западе Ирака погиб мирный житель, еще один получил ранения. Он добавил, что целью Штатов мог быть штаб оперативного командования силами шиитского ополчения в провинции Анбар.
При этом, как указал другой собеседник агентства, на американской базе на месторождении газа "Конико" на востоке Сирии начался пожар после ракетного обстрела.
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
По данным Центрального командования ВС США, американские войска поразили более 85 целей, среди которых — КСИР
и связанные с ним группировки. Президент Джо Байден
пообещал продолжить обстрелы в ответ на удары по своим силам в регионе. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил, что "это только начало".
В Белом доме добавили, что для атаки американская армия применила 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут. Тем не менее там не стали уточнять количество погибших и раненых в результате обстрела, но назвали его "успешным".
Кроме того, в американской администрации заверили, что заранее предупредили Ирак о нанесении ударов. В поступившем РИА Новости заявлении представителя главнокомандующего вооруженных сил Ирака Яхьи Абдаллы при этом говорится, что обстрел представляет собой нарушение суверенитета страны и подрыв усилий Багдада стабилизировать ситуацию, а также угрожает Ираку и всему региону непредвиденными последствиями.
В минувшие выходные американские войска на базе в Иордании подверглись атаке БПЛА. По данным Пентагона, погибли трое военнослужащих, свыше 40 получили ранения. Ответственность за случившееся Вашингтон возложил в том числе на Иран.
Накануне телеканал CBS
со ссылкой на правительственные источники сообщил, что власти США одобрили план нанесения ударов по иранским военным объектам в Ираке
и Сирии. По данным издания Politico, Пентагон
рассматривал несколько вариантов: атаки на иранские ВМС в Персидском заливе
, либо на иранских военных в Ираке или Сирии.
СМИ раскрыли, когда США начнут наносить удары по объектам Ирана в Ираке